Hikayelerini izlemek ufkunuzu açacak

Pele

Pele, futbol tarihinin en büyük isimlerinden biriydi, ama onun hayatı sadece gollerden ibaret değildi. Bu belgesel, Pele'nin kariyerinin en parlak dönemi olan 1958-1970 yılları arasında, Brezilya'nın siyasi ve sosyal durumuyla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve onun futbolu nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

Jim & Andy: The Great Beyond

Jim Carrey'nin, Andy Kaufman rolüne hazırlanırken yaşadığı dönüşümü anlatan bu belgesel, oyunculuk sanatının sınırlarını zorlayan bir performansın perde arkasını gösteriyor. Oyuncunun role girmesinin ardından yaptığı aşırı davranışlar role kendini kaptırması ve normal hayata dönme çabaları da belgeselin en dikkat çekici dakikaları oldu.

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story

Juan Manuel Fangio, Formula 1'in ilk efsanelerinden biriydi. Beş kez dünya şampiyonu olan Arjantinli sürücü, hem rakipleri hem de hayranları tarafından saygı duyulan bir kişiydi. Bu belgesel, onun hayatını, başarılarını ve zorluklarını anlatırken, aynı zamanda motor sporlarının tarihine de bir bakış atıyor.

What Happened, Miss Simone?

Nina Simone, efsanevi bir caz sanatçısıydı, ama aynı zamanda bir sivil haklar savunucusu ve karmaşık bir kişilikti. Bu belgesel, onun kendi sesinden, ailesinden ve arkadaşlarından alınan tanıklıklarla, onun sanatını, siyasetini ve ruh halini ortaya koyuyor.

Merhaba, Ben Hakkı Akdeniz

Amerika'nın en ünlü pizzacıları arasına yerleşen Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz'in filmlere konu olacak hayat hikâyesi Amerika'da belgesele konu oldu. Discovery Plus'ta yayınlanan "Merhaba, Ben Hakkı Akdeniz" belgeseli, 21 yaşında ABD'ye göç eden Hakkı Akdeniz'in zorlu yaşam mücadelesi, başarı basamaklarını nasıl tek tek çıktığı ve ABD'de evsizlere nasıl ilham olduğu anlatılıyor. Akdeniz'in, New York'ta evsizlerin kaldığı barınakta geçirdiği 96 günden pizzacıda işe girmesiyle başlayan belgesel, evsizlere yardım çalışmalarına başlamasına kadar süren süreçteki iniş ve yükselişleri ele alıyor. "Merhaba Ben Hakkı Akdeniz" belgeselinin başarısı 2023 Toronto Belgesel Uzun Metrajlı ve Kısa Film Festivali'nde de ödüllendirilmeye layık görülmesi uzun süre ABD basınında da yer almıştı. Belgesel ilk gösterimini ABD'de yaparken ikinci durağı olan Türkiye'deki popüler platformlarda yer alıyor.