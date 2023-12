‘Hayata dansla bağlanmadım’

O harika bir dansçı. İstiklal Marşı'mızı tam 8 defa kürsüden tüm Dünya'ya dinletti. İki kez Avrupa Şampiyonu oldu. En son 24-27 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Cenova kentindeki Para Dans Spor (Tekerlekli Sandalye Dans Sporu) Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye'ye iki gümüş madalya armağan etti.

Hiçbir engeli olmayan insanlardan, çok daha fazla başarıya imza atan Barış Bayraktar, "Dans benim için özgürlük" diyor. Bir çok por denedikten sonra bu branşta nihayet kendimi bulabildiğim için dans, benim için özgürlüğü ifade ediyor" diyor.

- İtalya'da iki gümüş madalya..

Öncelerinde Avrupa, Türkiye şampiyonlukları... Kürsüye çıkıp, İstiklal Marşı'nı okuduğunuzda, iç dünyanızda neler yaşıyorsunuz?

Bu elbette bambaşka bir duygu.

Özellikle istiklal Marşımızı okuyabilmek.

Ben bu gururu şimdiye dek 8 kez yaşadım. İkisi Avrupa Şampiyonluğu diğerleri ise uluslararası yarışmalarda.

Benim için her daim hedeflerin en büyüğü uluslararası tüm kapalı ve açık her organizasyonlarda İstiklal Marşı'mızı tekrar tekrar okutmak, dinletmek olacaktır. Son Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımda sevinçle birlikte aynı burukluğu hissettim.

HALTERLE BAŞLADI

- Madalyaya giden yol çok dikenli. O yüzden başa dönelim.

Spor ile tanışmanız nasıl oldu?

Açıkçası spor hayatımda 10 senedir mevcut. Ben ilk olarak para halterle birlikte tanıştım sporla.

Akabinde devam eden tekerlekli basketbol sürecim oldu ve sonuç bizi para dansa kadar getirdi.

- Para dansa nasıl başladınız?

Ben ilkokul 3'te gitar kursuna başladım. Lisede bir müzik grubumuz olmuştu. Sonra okul bitti herkes kendi yoluna gitti.. Ama gitar benimle kaldı.

E epey yıldır ritim kulağı mevcut.

Basketbolla birlikte tekerlekli sandalye kullanmayı öğrendikten sonra ikisini birlikte harmanlayınca sanırım basamaklarımı yükseltmem daha kolay oldu benim için.

- Dans demek, sizin için ne ifade ediyor?

Özgürlük aslına bakarsanız. Ki bunu birkaç branş denedikten sonra daha net ifade edebiliyorum. Çünkü geçmişimle yüzleşebiliyorum. Ve farkına varıyorum ki o zamanlar belli bir kalıba sokulmaya veya oturtulmaya çalışılmışım. Çünkü ben o adam değilmişim. Ve ben bu branşta nihayet kendimi bulabildiğim için sanırım tam da bu sebeple benim için özgürlüğü ifade ediyor.

- Bugün geriye baktığınızda, sporun ve dansın size kazandırdıkları için neler söylersiniz?

Bolca gurur. İstiklal Marşı'nı okumak, dünyaya dinletmek çok ayrı bir duygu. Ülkem adına bir şeyler yapmış olma hissinin verdiği mutluluk, umarım ki tek bir kişiye dahi olsa ışık (rol, model) olabilme, e tabii elbette biraz da itibar ve birkaç kupa ile madalya.. Fakat kesinlikle sosyallik değil. Ben dans ile hayata tutunmadım! Kendimi bildim bileli sosyal bir çocuktum. Zaten bunu sağlayan bir ailem vardı. Onlara müteşekkirim. Ha başarı ve itibardan söz edeceksek de ben ilk başarımı da dans ile tatmadım. O yüzden burası biraz karışık ve bence pas geçebiliriz artık bu soruyu.

- Engelini, engel olarak görenler için ne önerirsiniz?

Bunun için net cümle; Hayat sokaklarda... Bu işin hakikaten 1001 farklı çeşidi var. Ve bazen işin içerisinde olmamıza rağmen net farkındalığı bizim dahi gözden kaçırabildiğimiz anlar oluyor. Lütfen imkanlarımız dahilinde hareketli kalmaya özen gösterelim. Günlük yaptığımız işleri dahi yakınlarımızın üstüne yıkmak bize yalnızca paslanma getirir. Lütfen "engelimizin el verdiği ölçüde" hayatın içinde olmaya gayret edelim. Ve ne olur dışarıya çıkalım. insanlar size bakabilir.

Bu gayet doğal. Çünkü siz özel insanlarsınız. Ve insanlar özel kişilere ilgi duyar.

AKHİSAR'IN ŞAMPİYONLARI

- Akhisar bu alanda çok ciddi başarılara imza atıyor. Ayşe Begüm Onbaşı, siz.. Belki de bilemediklerimiz. Bunun tesadüf olması pek mümkün değil. He şeyden önce bu başarılara zemin hazırlayacak bir yapı gerekiyor.

Nedir Akhisar'ı farklı kılan?

Belki de köftesidir. Canım Ayşe Begüm çok yetenekli bir sporcu. Sadece özel sporcuların genç yaşında edinebileceği Dünya Şampiyonu ünvanına sahip oldu. Hemşehrim olduğu için ayrıca gururluyum elbette. Akhisar Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya şampiyonası yolunda bana muazzam katkılarda bulundular.

Desteklerini görmezden gelemem. Akhisar'ın spor ve sanat alanındaki performansların her daim destekçisi olacağı ise oldukça aşikar.

BAŞARIMIN MİMARI AİLEM

- En büyük destekçilerimiz hep anne babalarımızdır. Sizde durum nasıl? Aman yapma yavrum dediler mi? Spor hayatına adım attığında yaklaşımları nasıldı?

Ailem bu işlerin mimarı kesinlikle. Şu an sizinle bir röportaj gerçekleştiriyorsak kuşkusuz bu direkt onlar sayesindedir. Her fırsatta her kararımda şüphesiz koşulsuz arkamda oldular. Bugün her kararımı kendi başıma aldım diyebiliyorsam eğer hayatımda bu kesinlikle ailem sayesindedir.

Aile çok önemli. Elbet her konuda olduğu gibi özel gereksinimli bireylerde bir tık daha fazla önem arz ediyor. Aileme beni hayattan koparmadan, her anımı önümde arkamda göz kulak olarak geçirdiklerini hissettirip ve her kararımda beni yine özgür bıraktıkları için tekrar tekrar minnettarım.