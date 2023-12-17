Strese 3 noktadan aromaterapi masajı

6000 yıldır uygulanan Ayurveda tedavileri ve Marma noktalarının gizemi bir seminerde çözüldü. Altınbaş Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir, Ayurveda tedavileri ve Marma noktaları hakkında önemli bilgiler verdi. Bedende var olan enerji sistemini harekete geçirecek sağlıklı alışkanlıklar ile yaşam kalitesinin artırılabileceğini savunan Dr. Ebru Özdemir, iç organlara ve sistemlere giden enerjinin yarattığı sağlıklı döngünün insan sağlığı açısından önemini anlattı. Bu yöntemlerden birinin de uçucu yağların enerjisi ile zenginleşen marma terapi olduğunu belirtti.

YAŞAM ENERJİSİ AĞI

Bunun dışında yoga, dans, nefes çalışmaları gibi uygulamalarla da bedeni ve nefesi kullanarak marma noktalarının uyarılabileceğini, farklı yollardan enerji sistemi üzerinde güçlü etkiler oluşturulabileceğine işaret etti. Bedendeki kan dolaşımı gibi bir enerji dolaşım ağı olduğunu kaydeden Dr. Özdemir, marma noktalarının ise fiziksel bedende enerjinin hissedildiği noktalar olduğuna dikkat çekti. Dr. Özdemir, "Yapılan son araştırmalara göre birçok yerde akupunktur noktalarıyla aynı yerlere denk geldikleri tespit edildi. Yaşam enerjisi (Prana) bu mekezlerden akar. Bunların tedavi edilmesiyle enerji akışı da düzeltilebilir" açıklamasını yaptı.

Marma Terapiyi kişinin kendi kendine uygulayabileceğini söyleyen Dr. Özdemir, marma noktalarının genellikle baş ve el bölgelerinde bulunduğunu anlattı. Nasıl uygulanabileceğini ise şöyle tarif etti: "Bu noktalara bası uygulayın veya saat yönünde dairesel hareketler yapın. Bu enerji akışını sağlayacak birkaç yöntem öneren Dr. Özdemir, "BAş parmak ile bası yapılarak uygulanan Marma masajı en az 3-5 dakika arasında ve günde 3 defa yapılmalıdır. Bu yöntemde çok güçlü etkili olan uçucu yağlar, marmaların derinliklerine işleyerek enerjilerini yayarlar" bilgilerini paylaştı.

MASAJ UYGULANACAK NOKTALAR

AVUÇ İÇİ

Stres üzerine etkili noktaların başında Talahridaya noktası gelir. Talahridaya sözcük anlamı olarak Tala (avuç), Hridaya (kalp) sözcüklerinden oluşur. Avuç içindeki kalp anlamına gelir. Kalp ritmini düzenleyici ve stres azaltıcı etkisi ile kullanılan bir marma noktasıdır.

BAŞ ÜSTÜ

Adhipati noktası yine stres üzerinde etkili bir başka noktadır. Başın üzerinde bulunur, bu noktaya da hazırladığımız karışımdan yağ damlatıp uygulama yaparak gün içinde oluşan stres yükünü azaltabilirsiniz.

BAŞBOYUN ÇUKURU

Stres üzerine etkili üçüncü nokta Krikatika'dır. Baş ile boynun arkada birleştiği yerde bulunan hafif çukurlaşmış noktalardır. Anti-stres yağ karışımımızı bu noktaya damlatarak yaklaşık 3-5 dakika bası uygulamak hem stresi azaltır hem de baş ağrılarında çok etkili bir yöntem olarak Ayurveda sisteminde yıllardır uygulanmaktadır."