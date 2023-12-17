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Türkülerle ‘Köklerimiz’e yolculuk

Tireli akordeon sanatçısı Muammer Ketencoğlu’nun “Köklerimiz” adlı son albümü beğeni toplarken sanatçı albümünde Tire’den derlediği “Halilim” adlı türküye de yer verdi.

NADİR UYSAL
Türkülerle ‘Köklerimiz’e yolculuk
Balkan ve Ege müziğinin tanınmış isimlerinden Tireli akordeon sanatçısı Muammer Ketencoğlu, "Köklerimiz" adlı son albümüyle hayranlarını türküler eşliğinde yolculuğa çıkardı. Doğuştan görme özürlü sanatçı albümünde memleketi Tire'den derlediği "Halilim" adlı türküye de yer verdi. Toplam 7 seçkin türkünün yer aldığı albümün 1 Aralık tarihinde müzik severlerle buluştuğunu hatırlatan sanatçı, "1993'te yayınladığım Sevdalı Kıyılar (Latremena Akrogalia) albümümden günümüze dek her sanatçı gibi ben de değiştim. Başlardaki gençlik tutuculuklarımdan pek uzağım şimdi. Ticari müzikal yaklaşımlara da bir o kadar uzağım. Bu yüzden yaptığım düzenlemelerde kimi batı müziği öğelerini kullanmaktan çekinmedim" dedi. Ketencoğlu'na vokallerde Şule Kocaman Saraç, Selda Koçak Uzuntaş ve Tuğba Özatalay Tokcan eşlik ederken, eserlerin düzenlemesi ise yine usta müzisyene ait.
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