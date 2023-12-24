2024’te burçları neler bekliyor?

TERAZİLER IÇIN DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Hayatınızda birçok konuda değişime hazır olun. Değerleriniz yükselişe geçiyor

ENERJİNİZE diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Geçmiş yıllarda birçok hayal kırıklığı yaşadınız. Eskiyi unutmak istiyorsunuz. Yaşam değerleriniz yükseliyor. Yaşamı sorgularken kafanızdaki soruların cevabını da bulacaksınız. 25 Mart Terazi burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şans sizden yana. Çünkü baş rolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Kozmik güçlerin sizden yana olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı? Aşk ve duygusal konulara hakimsiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen derde, başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize. Üstelik bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir.

AYRILIKLARA DİKKAT

Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması karşıt evinizde Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşiyor. Bu büyük bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. İnatçı bir yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz.

KÖKLÜ KARARLAR ZAMANI

18 Eylül'de Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. 2 Ekim Güneş tutulması Terazi burcunda yani sizin kişisel evinizde gerçekleşiyor. Bu kozmik etki, güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda size önemli destekler verecektir. Derin bir sorgulama içindesiniz.

İLGİSİZLİK HASTA EDİYOR

Terazi bir denge burcudur. Önemsiz bir dengesizlik bile hassas vücutlarını alt üst etmeye yeterlidir. Hastalıkları sırasında yoğun ilgi beklerler. Aradıkları ilgiyi bulamadıkları zaman, huysuzlaşarak daha çok hastalanırlar. İç dünyasında dalgalanmalar yüzünden, baş ağrısı ve aşırı yemek eğilimi gösterirler. Sinir sistemleri midelerini etkilediği için midedeki asit fazlalığını fosfor içerikli yiyeceklerle dengelemelidirler. Ön planda olan eğlence yaşamınız ve zevkleriniz nedeniyle rahatsızlıklar meydana gelebilir. İstemediğiniz halde vücudunuz yağlanabilir ve kan tablonuz bozulabilir. Dişleriniz ve kemiklerinizi sağlamlaştırıcı vitaminlerinizi almalısınız. Spor yapmalı ve uykunuzu almalısınız. Bu arada, ağır yükler kaldırmamaya özen gösterin, bileklere dikkat edin.

BU YIL AKREPLERİN HEDEFİ BAŞARILI OLMAK

Hırslarınız kişisel gelişiminizi hızlandırıyor. Tek hedefiniz başarılı olmak

GÜÇLÜ bir mantığa sahip olmanıza rağmen, bu yıl dengelerinizi korumakta zorlanabilirsiniz. Tutulmalar, kişiliğiniz ve ilişkilerinizi önemli bir şekilde etkileyecek. Hırslar daima kişisel gelişiminizle yarışacak. Kimin galip geleceğini ilerleyen aylar gösterecek ve her şeyiyle gizemli bir yıl sizi bekliyor. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda on ikinci ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Sessiz ve derinden gitmeyi tercih ediyor ve adımlarınızı akıllıca atıyorsunuz. Bu yıl değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir.

UYUM SİZİN İÇİN ÖNEMLİ

Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. 8 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşiyor. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Artık uyum istiyorsunuz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Yaşamınıza kendi damganız vuracaksınız. 18 Eylül'de Balık burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Tutkular ve duygular ortaya çıkacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. 2 Ekim'de Güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Duygusal geçmişinizi gözden geçirmek için önemli bir dönem. Yoğun tutkularınız ön planda olacak.

İNSANLARI ÇEKİYORSUNUZ

Açığa çıkaramadıkları duyguları yüzünden bedenlerini harap ederler. Akreplerin cinsiyet hormonları herkesten çok daha fazla çalışır. Vücutlarındaki elektriksel potansiyel nedeniyle, bulundukları ortamda insanları kendilerine mıknatıs gibi çekerler. Hastalık konusunda sabırsızdır. Acıya onun kadar dayanıklı çok az kişi görülür. Alınabilecek en etkili ilaçları hiç çekinmeden alırlar. İradelerine çok güvenir ve beyin gücü ile kendilerini iyileştirirler. Bu yıl sağlığınızla ilgili ilginç durumlar söz konusu olacak. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, önemli bir iyileşme olacağını göreceksiniz. Ağır yiyeceklerden uzak kalmalı ve kalori dengenizi korumalısınız. Olaylara olumlu bakabilirsiniz. Takıntılarınızdan kurtuluyorsunuz.