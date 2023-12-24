‘Girişimcilik hava ve su kadar önemli’

İş yapma modeli değişeli yıllar oldu. Artık yapay zeka, sürücüsüz otomobiller hayatımızda.

Başarılı bir girişimin yarattığı ekosistem, herhangi bir ülke ekonomisinin yarattığı katma değerden kat kat daha fazla büyüklüğe ulaştı. Unicorn şirketler, unicorn girişimler arasında durdurulamayacak rekabetler yaşanıyor. İşte bu noktada, 13 yıl önce gençlere ve kadınlara iş hayatında çalışma olanakları sağlama hedefiyle Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), kuruldu. AB destekli, istihdam ve eğitim odaklı, ayrıca sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratan Liyakat Derneği, 20'den fazla projeyi hayata geçirdi, yeni dönem hedeflerini Türkiye girişimciliği olarak belirledi.

Önceki gün yapılan genel kurul ile LİYAKAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Gülçin Güloğlu Uğuz, girişimciliğin hava kadar, su kadar önemli olduğunu söyledi.

- Girişimcilik neden önemli?

Girişimciliğin nabzını tutan bir platform var. Adı Global Girişimcilik Platformu. Bu platform 4 milyar nüfusun yaşadığı 37 ülkede, girişimcilik alanında ne olup bittiğini araştırıyor. Bu 37 ülke, küresel gayri safi hasılanın yüzde 92'sini üretiyor. İşte bu 37 ülkede yaklaşık 300 milyon, geri kalan diğer ülkelerde ise 180 milyon girişimci var. 480 milyon insan, 320 milyona yakın girişimi yönetiyor.

Bunun yarattığı ekonomi, artık küresel ekonominin tam kendisi.

Yani girişimcilik ekosistemi, küresel ekonominin lokomotifi. Ya bu lokomotifin içinde oluruz ya olmayız. Tüm mesele bu. Bu yüzden girişimcilik, hava kadar, su kadar önemli.

MENTÖRLERİN ÇATISI

- Peki LİKAYAT nedir?

Aslında LİYAKAT'ın kendisi de bir girişimcilik örneğidir. 13 yıl önce çıktığımız yolda çocuklardan gençlere, özellikle kadınlara yol haritaları sunduk, destek verdik. Bunları yaparken kimi zaman engellere takıldık ama durmadık, yorulmadık. Ayağa kalkıp devam ettik. Birisi çıkıp "bunu yapamazsınız, bu olmaz" dediğinde dinlemedik ve başardık. LİYAKAT, girişimcilik dünyasına adım atacakları, bu dünyaya hazırlayan mentorlerin çatı örgütü diyebiliriz.

-● Odak noktanızda neden kadın erkek eşitliği var?

Bu kavram, cinsiyet temelli ayrımcılık ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece bir kadın meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir adalet meselesidir. Bunu odağımıza almamızın nedeni toplumsal adelete inanmamızdan kaynaklanıyor.

- Eşitlik konusunu bir hak olarak mı görüyorsunuz?

Eşitlik, daha adil ve sürdürülebilir bir toplumun temelini oluşturur, çeşitlilik ve farklı bakış açılarından yararlanarak inovasyonu teşvik eder. Bu nedenle, eşitlik sadece bir hak değil, aynı zamanda toplumların daha ileri düzeyde gelişmesine katkıda bulunan bir stratejidir.

- O zaman kadın girişimcilere yönelik çalışmalarınız daha yoğun diyebilir miyiz?

Kadınların iş dünyasında daha etkin bir rol oynamalarını ve liderlik pozisyonlarında daha fazla görünürlük kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Ancak bu sadece kadınların değil, tüm toplumun güçlenmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım. Çünkü kadının güçlenmesi; hem gelecek nesillerin daha adil bir toplumda yaşaması hem de ekonomik ve kültürel olarak daha sağlıklı bir toplum inşası demek. Biz de bu noktada pozitif ayrımcılık kullanarak kadın girişimcilere yönelik daha duyarlıyız diyebilirim.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASI İLE ÇALIŞIYORUZ"

- Kadın ve genç girişimciliği konusunda nasıl bir rol üstlenmeyi planlıyorsunuz?

LİYAKAT'ın temel misyonlarından biri, kadın ve genç girişimcileri destekleyerek iş dünyasında daha fazla çeşitliliği teşvik etmek. Bizler farklı sektörlerden farklı uzmanlıklarda kişiler olarak gönüllülük esası ile bir araya geldik. Bu doğrultuda, mentorluk programları düzenleyerek deneyimli girişimcileri genç yeteneklerle buluşturacak, eğitim programları ile iş dünyasına adım atmaya hazırlanan kadınları destekleyecek ve başarılı genç girişimcileri öne çıkaracak projeleri hayata geçireceğiz.

"GENÇLERE VE KADINLARA FİNANSAL DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

- Gerçekleştirmeyi planladığınız projeler nelerdir?

Önümüzdeki dönemde, bir dizi etkinlik, seminer ve eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz.

Ayrıca, iş dünyasında daha fazla liderlik pozisyonu elde etmeye hazırlanan kadın ve genç girişimcilere yönelik finansal destek programları başlatmayı hedefliyoruz.

Bu projelerle, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İşbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, daha adil ve eşit bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin potansiyeline ulaşabileceği bir iş dünyası hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.