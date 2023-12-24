  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Koro eşliğinde yeni yıl ışıklarını yaktılar

Koro eşliğinde yeni yıl ışıklarını yaktılar

ERCAN AKGÜN
Koro eşliğinde yeni yıl ışıklarını yaktılar

zmir'de yaşayan ve otelde konaklayan yabancı konuklarıyla birlikte Swissotel Büyük Efes, "Yılbaşı Ağacı Işıklandırma" seremonisi gerçekleştirdi. Koro eşliğindeki etkinlikte, misafirler 2024'e erkenden 'merhaba' demiş oldu. Grand Efes Balo Salonu'nda gerçekleşen seremonide, yılbaşı ağacının ışıkları koronun söylediği yeni yıl şarkılarıyla birlikte yakıldı.

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Pamela Tito, "Yılbaşı, sevdiklerimizle bir araya gelmek, geçmişe teşekkür etmek ve geleceği umutla karşılamak için harika bir zamandır. Şu anda birlikte geçirdiğimiz anların önemini pekiştirmek için yılbaşı ağacımızın ışıklarını yakmak üzere buradayız. 2024 yılının herkese bolca neşe, sağlık ve başarı getirmesini diliyoruz" dedi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA