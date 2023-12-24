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Haberler Pazar Sevdim Selkuşu ile erken yılbaşı

Sevdim Selkuşu ile erken yılbaşı

ERCAN AKGÜN
Sevdim Selkuşu ile erken yılbaşı
Solist ve müzik eğitmeni Sevdim Selkuşu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Erken Yılbaşı Konseri"nde sahne aldı. Piyano sanatçısı Ünal Mavigöz'ün düzenlemeleriyle, Sahne-i Sevdim Orkestrası eşliğinde dinleyici karşısına çıkan Selkuşu, repertuarında farklı müzik türlerinden onlarca esere yer verdi. Salonda konseri dinleyen şef Hüseyin Çebi, gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, konser sonunda sahneye çıkan Sevdim Selkuşu'nun öğrencileri, hocalarına çiçek takdim etti.
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