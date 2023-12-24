Spor salonunda erken yeni yıl kutlaması

İzmir'in deneyimli fitness eğitmenlerinden Dilek Yavuz, Alsancak'taki Fitnesscoach.dilekyavuz stüdyosunda yeni yıl partisi düzenledi. Sene boyunca fitness, reformer, fonksiyonel antrenman, medikal pilates, kick boks ve kardiyo hizmetlerinden faydalanan üyeler, 2023'ün uğurlandığı özel gecede çeşitli ikramlarla ağırlandı. DJ Akşit Ersoy'un çaldığı şarkılarla eğlenen davetliler, oryantal Elena'nın danslarıyla da adeta göz banyosu yaptı.

Büyük emekler harcayarak, kimi zaman da ter dökerek spor ve sağlık dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Dilek Yavuz, 2024'ü heyecanla beklediklerini dile getirdi. Yavuz, renkli ve sohbet dolu gecenin ilerleyen dakikalarında üyeleriyle birlikte yeni yıl pastası keserek güzel bir sene olması dileğinde bulundu.