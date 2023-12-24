Yılmaz Göçmen’den komik hikâyeler

Tireli araştırmacı- yazar Yılmaz Göçmen, bu kez yaşanmış komik hikayeleri kaleme aldı. Yazarın, 15'nci kitabı olan "Şişede durduğu gibi durmaz ki" adlı eseri okuyucuları ile buluştu. Bol kahkahalı içeriğiyle okurlarını keyifli bir yolculuğa çıkaran kitap, kısa sürede büyük beğeni topladı. Alkolün kötü bir alışkanlık olduğunu ve sağlığa zarar verdiğinin ısrarla altını çizen Göçmen, "Kitapta adı geçen kişilerin bazıları halen hayatta olduğu için kahramanların ad ve mesleklerinde bazı değişiklikler yaptım. Tamamı gerçek hayattan alınan yaşanmış hikayeleri yaklaşık üç yıl içinde kitaplaştırdım. Okuyanlar keyifli hikayeler ile bol bol gülüp hoşça zaman geçiriyor" diye konuştu. Yazarın eserindeki öyküler, sadece içkiyi değil aynı zamanda insan ilişkilerini, hayatın karmaşıklıklarını ve duygusal zenginlikleri de ele alıyor. Göçmen'in mizahi bakış açısı, birbirinden ilginç hikayeleri eğlenceli bir şekilde okuyucularına sunup aynı zamanda düşündürüyor.