2024’e mutlu bir başlangıç

"Yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle geçermiş..." Tüm kutlamaların en büyük sebebi bu inanış. Bu yüzden herkes yeni yılı kendini en iyi hissettiği şekilde karşılamak için çabalıyor. Kimisi sevdiği şarkıcıyı dinlemeye gidiyor, kimisi vur patlasın çal oynasın diyerek eğlenmeyi seçiyor. Pek çok kişi de ailesiyle ya da arkadaşlarıyla beraber geçirmek istiyor bu özel günü... Bu yüzden ev partileri ve aile toplantıları da yılbaşı kutlamaları arasında birinci sıraya yerleşiyor. Evde davet vereceklerin işi uzun. O gece giyilecek kıyafetlere karar verilecek. Hediyeler alınacak. Ev süslenecek. Alışveriş yapılıp hiçbir şeyin eksik kalmadığına emin olunacak. En özel menülerle şık sofralar kurulacak, dinlenecek müzikler seçilecek, oynanacak oyunlar ayarlanacak... Ancak tüm bu süreç de mutluluğa dahil olduğu için herkes halinden memnun bir şekilde yerine getirecek bu seremoniyi. Kutlama aile içinde olsa bile bu hazırlıkların hepsi yine de yapılacak.

MODA GİRMENİZİ SAĞLAYACAK ŞARKILAR

- FRANK Sinatra - Jingle Bells

- BRENDA Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

- ANDY Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year

- BOBBY Helms - Jingle Bell Rock

- MICHAEL Buble - Holly Jolly Christmas

- ELVIS Presley - Blue Christmas

- THE Ronettes - Sleigh Ride

- EARTHA Kitt - Santa Baby

- DARLENE Love - All Alone On Christmas Al

YILBAŞINDA NASIL BESLENMELİ?

Dengeli beslenin

Porsiyon kontrolü yapın

Bol su tüketin

Sebzeleri ihmal etmeyin

Proteine yer verin

Tatlı tüketimine dikkat

Yavaş yiyin

Alkol tüketimi ve atıştırmalıklara dikkat