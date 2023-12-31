En uzun gecede en renkli geceler

2006 yılında İzmir Bornova'da kurulan ve daha sonra Doğanlar, Kemalpaşa, Gıda Çarşısı ve Ulucak'ta açtığı mağazalarla büyüyerek yola devam eden Ceyhan Yapı, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta yeni yıl eğlencesi düzenledi.

HEDEF AVRUPA'YA AÇILMAK

Geçtiğimiz sene Ulucak'ta açılışı gerçekleştirilen Ceyhan Exclusive Mağazası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan tarafından organize edilen geceye, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir Serbest Mimarlar Derneği, Platform Mimarlık yöneticileri ve firmanın birlikte çalıştığı mimarlar ile iş ortakları katıldı. Ev ve ofislere yönelik tamamen üst segment banyo ve mutfak ürünlerin yer aldığı Exclusive Mağazası'ndaki geceye katılan yaklaşık 700 kişi, Yiğit ve Kirli Grubu'nun şarkılarıyla eğlendi. Her sene yeni yıl buluşması yaptıklarını belirten Ceyhan Dağhan, "Bu uzun gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 2024'ün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Altıncı mağazamızı seramik sektörünün öncü isimlerinden Erdinç Ceylan ile birlikte Ercey Yapı olarak şubat ayında Mavişehir'de açacağız. Kanada merkezli Anatolia Seramik Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırımla üretim tesisi kurdu. Türkiye'deki ilk bayileri biz olacağız. Mavişehir'de açacağımız mağazamızda onların ürünlerine yer vereceğiz. Ayrıca Menemen'de bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 6 bin metrekarelik bir mağaza hazırlıyoruz. Yeni yılda hedefimiz Avrupa'ya açılmak. 2024, bizim için büyüme ve ihracat yılı olacak" açıklamasını yaptı.