İstanbul’un camileri iki ciltlik kitap oldu

İbrahim Hilmi Tanışık'ın İstanbul'da 1931 - 1966 yılları arasında kaleme aldığı ve fotoğrafladığı 778 camiye ait notlar iki ciltlik kitap oldu. İstanbul'un tarihini ve kültürel mirasını yansıtan "İstanbul Camileri" adlı kitabın içinde yer alan orijinal fotoğraf ve dokümanlar da bir sergiyle tanıtıldı.

KÖPRÜ VAZİFESİ

Kitabın ortaya çıkarılmasına katkı veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Merhum İbrahim Hilmi Tanışık bey, aslında herkesin bildiği bir isim değil. Ama tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin görünmez kahramanlarından birisi. Osmanlının son dönemleriyle cumhuriyetin ilk yıllarında doğmuş büyümüş, eğitim almış değerli bir şahsiyet. Bu nesil, öyle önemli bir nesil ki, hem Osmanlı, hem Cumhuriyet dönemini birbirine bağlayan çok önemli vazifeler icra etmişler. Tarihimiz açısından kültürümüz açısından değerlerimiz açısından köprü vazifesi görmüşlerdir. İşte onlardan bir tanesi de Merhum İbrahim Hilmi Tanışık beyefendidir. Kitap onun eseridir. Eserin ilk cildini 1930'larda ikinci cildini 1960'larda hazırlamış. Ama ne yazık ki bu güzel eseri kitaplaştırmaya imkan bulunamamış. İstanbul'daki camilerle ilgili çalışmanın ilk cildinde 400 küsur cami, ikinci ciltte biraz daha az ama toplamda 778 cami ile ilgili bilgiler var. Çoğu ile ilgili fotoğraflar var" dedi.