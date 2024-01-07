Borovalı Otomotiv’e kadın boyacılar geliyor

Borovalı Otomotiv'in uzun süredir üzerinde çalıştığı, otomotiv sektöründe her kademede ve her alanda kadın istihdamının desteklenmesi, proje kapsamındaki tüm kadınlara atölyede iş ve gelir güvencesi yaratılması amacıyla hayata geçirilen "Kadınlar Gelecek" projesi, paydaşlarının katılımı ile tanıtıldı. İŞKUR İzmir Bornova Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Axalta Boya Sistemleri ve SD Göksel Endüstriyel Çözümler'in ana destekçisi olduğu proje kapsamında düzenlenen lansman toplantısı sonunda proje destekçilerinin katılımıyla bir de protokol imzalandı.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

İŞKUR Bornova Şube Müdürü Vekili İbrahim Özel İŞKUR'un kadın istihdamı projelerine, kadınlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ve mesleki eğitim kursları düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek "Kadınlar Gelecek" projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Borovalı Otomotiv İnsan Kaynakları Yöneticisi Pelin Yel, projenin kadınlara fırsat eşitliği sağlayarak sektördeki kalıplaşmış cinsiyet algılarının değiştirilmesinde bir sosyal sorumluluk rolü üstlendiğini vurgulayarak proje kapsamında ilk aşamada 4 ay sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından kursiyerlerin Borovalı Otomotiv Hasar Onarım Merkezi'nde "Araç Boya Elemanı" olarak istihdam edileceğini belirtti.