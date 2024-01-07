Gezegenler geri gidiyorsa dikkat

PLÜTON ORTALAMA 5-6 AY KADAR GERİ HAREKET EDER

Güneş sisteminin en küçük üyesi olarak enerjik evren içindeki hareketin bir yapı taşı olarak yerini almaktadır. Elektromanyetik etkileşimler, çekim alanlarında oluşabilecek müdahaleler gibi etkenlerle varlığı sona erene kadar da uzayın eşsiz karmaşasındaki gizli dengelerde üzerine düşen görevini yerine getirecektir. 22 Ocak'ta Plüton Kova burcuna geçiyor. Bir devir kapanıyor. Yıkımın, dönüşümün gezegeni olarak nitelendirdiğimiz, başladığı yere 248 yılda gelen Plüton, Kova burcuna geçerek 2044'e kadar sürecek era çağını başlatıyor. Hepimiz bu geçişi ilk defa deneyimleyeceğiz, geçtiğimiz 14 yılın konularını geride bırakacağız. Bilim, astronomi, nano teknoloji, yapay zekâ, gen, uzayla ilgili çok önemli keşifler meydana gelecektir. Astrolojinin gücü büyüyecek, kadim bilgiler insanların hayatlarına daha fazla hizmet edecektir. Dijital paralar kendine daha fazla yer bulacak, yeni enerji kaynakları ortaya çıkacaktır. Kadim bilgiler insanların hayatlarına daha fazla hizmet edecektir. 2 Eylül-20 Kasım arası Plüton son bir defa Oğlak burcunu ziyaret ederek Kova'da 14 yıllık yolculuğuna başlayacak.

JÜPİTER BİR BUÇUK SENEDE BİR 120 GÜN GERİ HAREKET EDER

Jüpiter şans, bilgi ve genişleme gezegenidir. Bu gezegen geri hareket ettiğinde, yeni tutumlar ve inanç sistemleri geliştirmeye yönelik bazı içsel araştırmalar yapmaya teşvik edilebilirsiniz. Jüpiter, 26 Mayıs 2024'te Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor. Jüpiter yılda yaklaşık bir kez geri gider, bu yaklaşık dört ay sürer ve bununla birlikte bizlere ruhsal ve felsefi gelişrme şansı verir. Jüpiter 10 Ekim'de 2024'te geri hareketine başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

SATÜRN HER SENE 130 GÜN GERİ HAREKET EDER

Satürn; ağır hareketli bir gezegendir. Konum değiştirdiği pozisyonda seyahatini aylarca sürdürür. Bireylerin ayrı ayrı aldıkları etkiler uzun zaman ortalamalarında "Gelenek ve göreneklerin, kültürel dalgalanmaların temellerini oluştururlar. Toplumlar ve ülkeler için zor yıllar (kuraklıklar, savaş, uç noktalarda politik çelişkiler v.s...) genellikle "yavaş hareketli" gezegenlerin "geri (retro) gittiği zamanlara karşılık gelir. Satürn astrolojide "eğitmen, öğretici" bir gezegen olarak tanımlanır. Toplumların sosyal ve siyasi olarak zor durumda olduğu dönemlerin sonunda birtakım dersler çıkarılır. Ağır, olumsuz yaşam koşullarına karşı ciddi önlemlerin alınmaya başladığı dönemler, Satürn zamanlarıdır. Toplumsal rehavetlerin arttığı, sosyal yaşamda bozulmaların gözardı edildiği, eğlence ortamlarının gözleri kararttığı dönemlerde Satürn'ün geriye gitmeye başlaması; sosyal ve siyasi yaşam dinamiklerinin tehlikeli gidişlere karşı silkelenmesi anlamına gelmektedir. Bu arada Satürn, içinde bulunduğu burca ve konuma göre eğitici etkiler verirken, eğlenceli ortamlara da neden olabilir. 30 Haziran-16 Kasım arası Satürn Balık burcunda geri gidecek. Satürn Balık burcunda, fedakarlık ve karşılıksız hizmeti öne çıkaran, kendi psikolojimize, ruhsal hayatımıza yönelerek kabullenme öğreten unsurlar taşır. Çoğu zaman bu süreçte ruhsal dersler alabilir, kimi zaman acılar yaşayabiliriz ama aynı zamanda hayata daha anlayışlı gözlerle bakmayı öğreniriz.

VENÜS BİR BUÇUK SENEDE BİR 42 GÜN GERİ HAREKET EDER

İlişkilerimizde, ortaklıklarla ilgili durumlarda farkındalık geliştirmemize yönelik zamanları ifade eder. Bu sebeple kendimize ve çevremize dışarıdan bir gözle bakarak, sorunlarımızın sebeplerini irdelememiz için geçirdiğimiz bir zaman dilimi olarak düşünebiliriz. Bu süreçte, sorunlarımızı çözmek için attığımız her adım ileriye o kadar güçlü ve sağlam temellerle devam etmemize imkân sunar.

MARS İKİ BUÇUK SENEDE BİR 90 GÜN GERİ HAREKET EDER

MARS Güneş'e olan uzaklık nedeniyle yüksek gezegen olarak nitelendirilir. Güneşin etrafındaki bir turunu 687 günde tamamlar. Koç burcunun yönetici gezegenidir. Mars, Akrep burcunun da yöneticisi olarak gösterilir. Mars insanı mücadeleci ve savaşkan bir ruha sahiptir. Haksızlıklar karşısında dirençlidir. Mücadelen kaçmaz ve amaçları için savaşır. Güçlü bir Mars etkisi alan kişi çekici ve cazibelidir. Mars sert bir gezegendir. Geri giden bir Mars'la doğan kişiler, düşü düşünceleriyle hareketleri arasında bir türlü istediği uyumu gösteremez. İlişkilerinde ortalama tutturmakta zorlanırlar. Mars'ın geri gittiği zamanlarda günlük yaşam içinde dikkatli olmak gerekir. Yeni başlangıçlar yapılmamalıdır. Fakat bu konuda da, her zaman çok fanatik düşünmemek gerekir. Birçok kişinin haritasında Mars geri gitmesinin başarıyı tetiklediği görülmüştür. Özellikle, Mars geri giderken doğan kişiler, ileriki yıllarda Mars'ın geri gittiği dönemlerde başarılı olmaktadırlar. Genel anlamda Mars geri gitiği zaman, hırçın ve kavgacı oluruz. Satın aldığınız mekanik eşyalarda arıza çıkar. Seyahatlerde riskli sonuçlarla karşılaşabiliriz. Mars seksüel hayatı da simgelediği için, bazı cinsel rahatsızlıkların, yüksek Mars etkisi alan kişilerde görüldüğü saptanmıştır. Mars insanlarının asit salgılarının da çok yüksek olması nedeniyle, kimyasal dengelerini koruyucu besinlerle desteklemeleri gerekmektedir. 07 Aralık 2024 ve 25 Şubat 2025'teki Mars'ın geri hareketi, aile ve yuva ile ilgili sorunların ortaya çıkacağını gösteriyor. Bir çok aile ilişkilerinde çatlaklar oluşabilir. Bu dönemde; boşanmalar ve emlak anlaşmazlıkları gündeme gelebilir.

MERKÜR DÖRT AYDA BİR ÜÇ HAFTA GERİ HAREKET EDER

2024 yılında Merkür, 1-25 Nisan; 7-28 Ağustos; 27 Kasım-15 Aralık olmak üzere üç kez geri hareket yapacak. Bu tarihlerde yeni bir iş başlangıcında olanlar, meydana gelebilecek aksiliklere hazırlıklı olmalı ve duygusallıklarını bir kenara bırakmalıdırlar. Ani ve beklenmedik olaylar karşısında mantık süzgecinden geçmeyen anlık kararlar almamalıdırlar. Ayrıca Merkür retrosunun etkisiyle şunlar yaşanabilir...

Basın ve yayın işleri ile uğraşanlar, kargaşaya neden olabilecek gecikmelerle karşı karşıya kalabilirler.

Verilen sözler yerine getirilmeyebilir.

İletişim problemleri yaşanabilir.

Bir işin filizlenmesini bekleyenler aksiliklerle karşı karşıya kalabilirler.

Mal alıp satma, ulaşım, nakliye, yolculuklar gibi güncel yaşam aktivitelerinde, sürekli olarak yolunda gitmeyen gelişmelere tanık olabilirler.

Faturalarla ilgili, seyahatler ve deniz taşımacılığı ile ilgili konularda sorunlar yaşanabilir.

İşlerde ertelenmeler oluşabilir.

Geçmişte yapmak istediğiniz ama gerçekleştiremediğiniz konular yeniden karşınıza çıkabilir.

Eski arkadaşlarımızla bir araya gelebilirsiniz.

Kayıp eşyalarınız bulunabilir.

Uzun süredir görüşmek istediğiniz halde, ulaşamadığınız kişiler aniden karşınıza çıkabilir.

Beklediğiniz gecikmiş bilgilere bir anda sahip olabilirsiniz.

Yaptığınız tatil programları ile ilgili olarak zorluklar çıkabilir.

URANÜS'ÜN GERİ HAREKETİ BEŞ AY KADAR SÜRER

Uranüs, astrolojide bir şekilde evcilleştirilemez bir güçtür, bu nedenle, geri hareket döngülerinin de tahmin edilebilir olmaktan başka bir şey olmaması sizi şaşırtmamalıdır. Teknik olarak her yıl yeni bir geri hareket döngüsü başlatsa da Uranüs geri hareket dönemleri birbirinin üzerine geçebilir ve aynı yıl içinde iki kez meydana gelebilir. Uranüs, güneş sistemimizdeki geleneksel sınırlamaları ve inançları aşmaya çalışan gezegendir. Uranüs'ün yıllık retrosu 5 ile 7 ay arasında sürer ve beraberinde beklentilerden özgürleşme ve kendi yolunuzu takip etme şansı getirir. Değişime, şok etmeye, istediğiniz her şeyle yüzleşmeye zorlar. 2 Eylül'de retro yapacak olan Uranüs yıl sonuna kadar geri hareketine devam edecek.

NEPTÜN'ÜN GERİ HAREKETİ BEŞ BUÇUK AY KADAR SÜRER

Neptün sis pus gezegenidir, zodyak turunu 165 yılda tamamlar, ortalama her burçta 15 yıl kalır. Balık burcunun ve 12. evin yöneticisidir. Yılda 1 kez retro hareketi yapar ve 5-6 ay sürer. Neptün yılda yaklaşık bir kez geri gider ve beş ila altı ay arasında orada kalır. Neptün geri hareket ettiğinde, kollektif enerjinin hafif ama etkili bir değişim yaşaması olağandır. Bu gezegen geri hareket ettiğinde, hayallerinizi ve özlemlerinizi gözden geçirme ve bunlara ulaşmak için attığınız adımları yansıtma şansı sunar. 3 Temmuz- 8 Aralık döneminde Balık burcunda geri giderken duygusal testten geçeceğiz. Meditasyon yapmak ve ruhsal yönünüzle yeniden bağlantı kurmak için ideal bir zamandır.