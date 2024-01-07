İzmir’in alkolsüz sokağı

İzmir'in kalbinin attığı Alsancak, gencinden yaşlısına herkesin gidip gezebileceği, kafelerde oturarak kafasını dinleyebileceği bir yer. Makarnacısından tantunicisine, kahvecisinden butik kafelerine kadar istediğiniz her şeyin bir arada bulunabildiğini söylemek gerekiyor. Ama burada öyle bir sokak var ki, oraya kesinlikle uğramalısınız. 1483 numara Gönül Yazar Sokak, Alsancak'ta ve hatta İzmir'de alkol satışı yapmayan tek sokak. Yakınında okul bulunan sokağa girdiğinizde butik kafeler ve samimi karşılamalar görüyorsunuz. Daha ilk adımınızı attığınız anda bu güzel sokağın, sizin için doğru adres olduğunu anlıyorsunuz.

'OKULA YAKINIZ'

İzmir Alsancak'ın alkolsüz sokağında yıllardır çalışan ve Sea Coffee'nin sahipleri olan Sezgin Şimşek ile Mehmet Ali Türkoğlu, belli saat aralığını geçmeden, 7'den 70'e gelen müşterileri en güzel şekilde ağırladıklarını söyledi. Alkol satışlarının olmamasıyla ilgili Sezgin Şimşek şunları söyledi: "Karşımızda İtalyan Anaokulu var. Arka kapısı bu sokağa baktığı için mekanlar 100 metreden daha yakınında olduğu için alkol ve tütün satışları yasak."

'PANDEMİ ŞANSSIZLIKTI'

Genelde üniversite ve lise öğrencilerinin ziyaret ettiği sokak, son zamanlarda fazlasıyla ilgi çekiyor. Sezgin Şimşek, "Öğle arasında işçi ve çalışanlar geliyor. Akşam da alkol soran olursa başka yerlere yönlendiriyoruz. Buranın alkolsüz bir sokak olduğu genellikle bilinmiyor. Ama biz satmadığımızı söyleyince kahve içmek isteyenler de oluyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şimşek, pandeminin en büyük şanssızlık olduğunu da dile getirdi.

8-9 KAFE VAR

Sokakta ortalama 8-9 kafe olduğunu belirten Sezgin Şimşek, 09.00- 23.00 saatleri arasında açık kaldıklarını belirtti. Şimşek, "Akşam 23.00'de biz kafelerimizi kapatıyoruz. Ama yazın biraz daha geç saate kadar açık kalabiliyoruz. O zaman çok yoğun oluyor. Özel günlerde ve bayramlarda kapanışımız gece 2'yi buluyor. Çünkü konserler olduğunda rahatlamak isteyenler buraya gelebiliyor" dedi. Mehmet Ali Türkoğlu ise "Biz çay, kahve, sıcak çikolata ve alkolsüz içeceklerin yanı sıra sandviç ve tost gibi yiyecekler de satıyoruz. Kekler yapıyoruz ve hepsini mutfağımızda, kendimiz hazırlıyoruz" dedi.

'BUNA DA İHTİYAÇ VAR'

İzmir'in alkolsüz sokağında kahve içerek sakin bir ortama ihtiyaç duyduklarını belirten Harun Akça ve Tuğba Kürekçioğlu, bu sokağı çok sevdiklerini belirtti. Harun Akça, "Bu sokak çok sakin, salaş ve rahat bir yer. Dip dibe değiliz ve genelde uğradığımız bir sokak. Diğer kafelerde daha çok ses oluyor, rahat hissedemiyoruz ama burası daha farklı. Mutlaka haftada bir burada olmaya çalışıyorum. Herkes burada samimi. Böyle yerlere daha çok ihtiyaç var bence" diyerek düşüncelerini dile getirdi. Tuğba Kürekçioğlu ise "Siz söyleyince alkolsüz tek yer olduğunu fark ettim. Burası genelde karmaşadan uzak kalan, kahve içmeyi sevdiğimiz bir yer. Şehir dışından bir arkadaşım geldiğinde buraya getiriyorum" diye konuştu. Bu sokakta bulunan Baraka'nın sahibi Ahmet Mesut Doğruyol ise 12 senedir burada olduğunu ve sokağa gelenlerin sayısının gittikçe artığını söyledi. Doğruyol, "Şu an için İzmir'de hala sıralı olarak alkolsüz kafelerin bulunduğu başka bir sokak yok. Burası hep sakin bir sokaktı ama zaman geçtikçe değişti. Her gün açığız ve çalışma saatlerimiz 11.00-23.00 şeklinde. Çay ağırlıklı satış yapıyoruz. Kendimize özel tostlarımız ve sandviçlerimiz var" dedi. Öğrencilerin yanı sıra avukatların, mühendislerin ve memurların durağı olan Baraka, kendine özel müşterilere sahip. Ahmet Mesut Doğruyol, "Yurt dışına gidenler Türkiye'ye geldiklerinde de buraya uğruyorlar. Buraya gelenler genelde bizi çok iyi bilenlerdir" dedi. Aynı zamanda sosyal bilimlerle ilgilenen Doğruyol, kasada müşterilere soru sorarak onları şaşırttığını da dile getirdi.

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN