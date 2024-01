Bu filmlerde başrol şehirlerin

FAS

Dünyanın dört bir yanından binlerce turisti ağırlayan Fas, tarihi ve romantik atmosferiyle tüm zamanların en iyi aşk filmine de ev sahipliği yapıyor. Oscar ödüllü bir klasik olan "Casablanka", bu beyaz evler şehrinde, cıvıl cıvıl pazar yerlerini, Sahra Çölü'nde geçirilecek bir geceyi ve okyanus kıyısını turistik gezilerin vazgeçilmez rotası haline getiriyor.

BERLİN

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin sanatın ve kültürün başkenti oluyor. Ancak ikinci savaş bu kenti diğer Avrupa şehirlerinden çok daha fazla yıpratınca Berlin'in yeniden doğuş hikayesi başlıyor. Günümüzde gece hayatının ve gençliğin ünlü metropolü olan Berlin, sinemanın merkezindeki yerini de koruyor. 90'lara adım "Schindler'in Listesi" ile atılırken gözler Doğu Berlin'e çevrildiğinde bizi karşılayan diğer bir başyapıt "Goodbye Lenin" oluyor.

PARİS

Romantizmin doruğundaki duygusal filmlerin başkenti Paris gerçek bir plato. Aynı zamanda bir edebiyat serüveni olan "Paris'te Gece Yarısı"nda Woody Allen bizi Paris sokaklarında bu kez bir gece yolculuğuna çıkarıyor. Filmde edebiyat dünyasında bir zaman yolculuğuna çıkan Gil'in oturduğu ünlü merdivenleri görmek için adresiniz, Saint-Etienne-du Mont Kilisesi. Gizemlerle örülü "Da Vinci Şifresi" filmi ise Paris seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri olan Louvre Müzesi'nden manzaralar sunuyor. İçinizi ısıtan hikayesi ve Paris'e kuş bakışı manzaraları ile "Ameile" de izleyenleri Paris'e romantik bir gezi planlamaya davet ediyor. Filmin en belirgin mekânı Cafe des Deux Moulins

BARSELONA

İspanya'nın en sevilen turistik şehirlerinden biri olan Barselona aynı zamanda tam bir film platosu. Ünlü İspanyol oyuncular Javier Bardem ve Penelope Cruz'a eşlik eden Scarlett Johansson'un oynadığı "Vicky Cristina Barcelona", eşsiz bir atmosferde geçiyor. Sürprizlerle dolu hikâyede başrol ise şairane kent Barselona. Barselona denilince İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ı anmadan geçilmez. Almadovar'ın en ünlü filmlerinden biri olan "Annem Hakkında Herşey" de Oscar ödüllü Barselona filmlerinden biri. Filmde geçen yolculuk sahnesi yeni bir başlangıca işaret ederken, siz de bu Barselona yolculuğunuzun hayalini kurmaya başlayabilirsiniz.

NEW YORK

moda ikonları, müzi- kaller, hareketli şehir yaşamı ve gökdelenleri ile her dönem turistler kadar yönetmenlerin de gözdesi olmaya devam ediyor. New York'ta bir alışveriş turuna çıktığınızda Fifth Avenue'da bulunan ünlü Tiffany & Co. mağazasına uğramak, kendinizi "Tiffany'de Kahvaltı"nın setinde hissetmeniz için yeterli. 1989 yapımı "Harry ile Sally Tanışınca" filminde ise Meg Ryan ve Billy Crystal ile romantik bir New York nostaljisi yaşayabilirsiniz. Birçok filmde görebileceğiniz, gittiğinizde size tanıdık gelecek Washington Meydanı ve Metropolitan Sanat Müzesi bu filmde de karşımıza çıkıyor. Robert De Niro'nun muhteşem oyunculuğunu sergilediği "Taksi Şoförü"'nde ise New York gezinizden önce neredeyse şehrin tüm sokaklarında bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

İSTANBUL

İstanbul'da çekilen yabancı filmler denildiğinde akla ilk gelen James Bond maceraları oluyor. 60'larda başlayan James ond efsanesinin kadrajına Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve tarihi İstanbul silüeti takılıyor. Seriye ait eski filmlerin çekildiği yerler arasında Kapalı Çarşı ve Eminönü yer alıyor. Tarihi Sirkeci Garı'nı görmeden önce Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "Şark Ekspresi'nde Cinayet" ise görmeye değer filmlerden biri.

ROMA

Roma, gezginlerini antik şehir yapıları, ihtişamı ve romantizmi ile cezbederken 1953 yapımı "Roma Tatili" filmi de hala sinemaseverleri büyülemeye devam ediyor. Roma sokakları, Audrey Hepburn'e En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran bu filme ev sahipliği yapıyor. Şehrin simgeleşmiş taşıtı Vespa üzerinde ikonik Roma panoraması sunan film, insanı bu şehrin canlı atmosferine davet ediyor. "Roma'ya sadece bunun için bile gidilir", diyeceğiniz Aşk Çeşmesi'nin en güzel sahnesini ise "Dolce Vita" filminde görebilirsiniz. Aradan geçen yıllara rağmen ünlü yönetmen Fellini ve Aşk Çeşmesi, hala bu filmdeki ünlü sahneyle anılıyor.