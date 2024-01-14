MÖVENPICK İzmir ekibi yorgunluk attı

Zorlu geçen bir seneyi geride bırakan Mövenpick Hotel İzmir çalışanları, düzenlenen personel balosuyla 2024'e enerjik başladı. Etkinliğin başında Otel Genel Müdürü İlker Şen ve departman müdürlerinin yaptığı sürpriz gösteriyle renkli dakikalar yaşayan Mövenpick ailesi, müzik ve dans dolu gecede hem yorgunluk ve stres attı hem de başarılı geçen bir yılın gururunu yaşadı.

Açılış konuşması yapan Genel Müdür Şen, tüm ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, yılın personeli seçilen finans departmanından Gökhan Ergül'e de 1 maaş ikramiye hediyesini takdim etti. Aff Project grubunun sahne aldığı baloda dans edip kurtlarını döken çalışanlar, ilerleyen dakikalarda yapılan çekilişle de farklı ve güzel hediyelerin sahibi oldu.