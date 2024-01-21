En sevilen filmlerin devamı bu yıl geliyor

ÇOK tutmuş animasyonları da dahil edersek tam bir Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacağız. Hayalet Avcıları'ndan Mad Max'e, Joker'den Maymunlar Cehennemi'ne kadar gişe garantili birçok yapımın sinemalardaki durgunluğu hareketlendirmesi bekleniyor. İşte 2024'ün çok beklenen devam filmleri...

JOKER FOLİE A DEUX

Senenin en çok merak edilenlerinden. Joaquin Phoenix'e en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıran ilk film uzun süre konuşulmuş, Batman evrenine yeni bir soluk getirmişti. Ve ikinci filmin bombası elbette Lady Gaga. Harley Quinn rolünde izleyeceğimiz Gaga'nın performansı da en az film kadar merak ediliyor. Todd Phillips'in yönettiği bu ışıltılı prodüksiyonun müzikal destekli olacağı artık bir sır değil. DC'nin 2024 hediyesi için ise uzun bir süre daha bekleyeceğiz. Çünkü ön gösterim 4 Ekim'i işaret ediyor.

BETERBÖCEK

Dile kolay tam 36 sene sonra çekilen bir devam filmi. İlki tüm dünyayı kasıp kavurmuşken, ikincisinin neden çekilmediği hep sorgulanan Beterböcek'le nihayet yeniden buluşuyoruz. Tim Burton sinemasının hayranlarının ilk 5 sıralamasına daim etmekte tereddüt etmediği bu çılgın iş, Eylül gibi perdede olacak. Başrollerde elbette yine Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine Anne O'Hara var. Asıl sürpriz ise Wednesday ile büyük bir hayran kitlesine sahip Jenna Marie Ortega. Yani... Yanisi şu... Müthiş bir eğlence sonbaharda bizleri bekliyor.

GLADYATÖR

Gladyatör denilince sanırım ilk aklımıza gelen Russell Crowe. General Maximus rolü ile Oscar heykelciğini alan Crowe bu kez yok. Fakat yönetmen koltuğunda yine Ridley Scott var. Başrollerde ise Paul Mescal, Barry Keoghan ve Denzel Washington yer alıyor. Film, Maximus'la Commodus'un arasındaki çatışmanın yıllar sonrasında geçiyor. 24 sene sonra izleyeceğimiz yeni Gladyatör'de aynı özeni ve ihtişamı görmeyi umut ediyoruz.

HAYALET AVCILARI ÜRPERTİ

Efsaneleşmiş ilk iki filmi (1984-1989) çocukken sinemada izlemiş bir Hayalet Avcıları fanı olarak serinin yıllar sonra devam etmesi kuşkusuz heyecan verici. 2016 ve 2021'deki dörtlenen film yeni kuşağı da yakalamış gözüküyor. En iyilerinin ilk ikisi olduğu konusunda kararım değişmese de 5. filmi de merakla beklediğimi söylemeliyim. Konu da zaten geçmişle bağ kurulduğunu vadedince heyecan artıyor tabii. Bu bölümde Spengler ailesi asıl Hayalet Avcıları ile ekip oluşturmak için New York City itfaiyesine geri dönüyor. Dünyayı ikinci bir Buzul Çağı'ndan kurtarmak için yenilerle eskiler iş birliği yapıyor. Vizyon tarihi ise 29 Mart.

ALİEN ROMULUS

Godzilla ve Kong için dediklerimiz Alien için de geçerli. 1979'daki ilk Alien'in ardından seri yamaçtan düşen çığ gibi büyüdü de büyüdü. Yıllar geçse de çekilmeye devam edecek. Uruguaylı yönetmen Fede Alvarez'in çektiği yeni film yine dünyadan çok uzakta geçiyor. Alvarez, Ridley Scott ile özdeşleşmiş filmin yeni versiyonunu Scott'a bahsederken çok endişelendiğini itiraf ediyor. Fakat söylenen o ki geçer notu almış. Ağustos gibi yeni yaratığımıza kavuşacağız gibi duruyor.

DUNE

SENENİN en çok beklenen devam filmleri arasında gösterilen Dune 2 Mart ayında fanlarıyla buluşacak. Bir kez daha Denis Villeneuve'nin kamera arkasında yer aldığı bu dev prodüksiyonda Paul Atreides'in (Timothee Chalamet) evrenlerin yeni hükümdarı olmak için vereceği çabayı izleyeceğiz. Chalamet'e ilk filmde olduğu gibi Zendaya eşlik ediyor. Bu macera dolu yolculuğun ilk filmde olduğu gibi yine görsel bir şölen sunması bekleniyor.

MAD MAX FURİOSA

79-81-85 yıllarındaki Mel Gibsonlı serinin ardından George Miller'in 2015'teki denemesi için merakla sinemaya koşmuştuk. Miller, serinin dokusunu bozmadan hatta üstüne koyarak hatta ve hatta 6 Oscar heykelciğini kaparak müthiş bir işe imza atmıştı. Şimdi bu filmin devamı yolda. Üstelik yine koltukta Miller oturuyor. Bu kez Mad Max: Fury Road'ın öncesine gidiyoruz aslında. The Queen's Gambit ile yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy yeni filmde Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini canlandıracak. Karşısında da anlı şanlı Thor'umuz Chris Hemsworth var. Bu aksiyon şöleninin 24 Mayıs gibi beyazperdede olması bekleniyor.

DEADPOOL 3

Marvel evreninin aykırı kahramanı bu yıl serinin 3. filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. 2016 ve 2018'de izleyicisiyle buluşan ve ciddi bir seyirci kitlesine ulaşan filmin üçüncüsünde yine Ryan Reynolds'u izleyeceğiz. Hatta ve hatta sürekli vizyon tarihinin ertelenmesi sebebiyle bu senenin en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. Shawn Levy'nin yönettiği filmin asıl sürprizi ise Hugh Jackman'in hayat verdiği Wolverine'in de (Üstelik çizgi romanlarda görmeye alıştığımız sarı kostümüyle) maceraya dahil olması. Gösterim tarihi ise yaz aylarını işaret ediyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ YENİ KRALLIK

Mad Max ile aynı tarihlerde vizyona girmesi beklenen Maymunlar Cehennemi'nin yenisinin kamera arkasında Labirent serilerinden tanıdığımız Wes Ball var. 1968-1973 arasındaki 5 filmlik serinin ardından bu filmle birlikte 2011'de başlayan ikinci serinin dördüncüsüne ulaşılıyor. Bir maymun liderinin insan teknolojisini bulmak için diğer grupları köleleştirmeye başlamasının anlatıldığı filmde başka bir maymun, özgürlüğü bulmak için bir yolculuğa çıkıyor

GODZİLLA VE KONG YENİ İMPARATORLUK

Sinema var oldukça ne Godzilla biter ne de King Kong. Yıllar yılı perdenin en 'Büyük' oyuncuları olan ikili, bu sene de aramızda olacak. Adam Wingard imzalı yeni yapımda insanlığı ve kendi varlıklarını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini izleyeceğiz. Kuşkusuz yine salonda çok ses çıkacak ve efektler arasında kaybolup gideceğiz. Yeni imparatorluk Nisan'da görücüye çıkıyor.

VE ANİMASYONLAR

2008-2011 ve 2016. En fazla ara dördüncüsü için verildi. 8 yıl sonra yeniden izleyeceğimiz Kung Fu Panda 4 ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu ediyor. Nisan gibi sinemalarda.

Ters Yüz 2: Disney ve Pixar'ın merakla beklenen devam filmi Ters Yüz 2'de yeni duyguların peşinden gideceğiz. Meg LeFauve'in senaryosunu yazdığı Kelsey Mann'in yönettiği film Haziran'da gösterimde.

Çılgın Hırsız 4: Hemen bir dipnot ile başlayalım. Serinin dördüncü filminin tohumları tam 7 yıl önce atılmış. 2020'da başlayan serinin yeni bölümü Temmuz gibi karşımızda olacak.

The Garfield Movie: Tembel kedimiz Garfield, yeni macerası için haftaları sayıyor. Lazanyasever kahramanımız Mayıs gibi sinema salonlarında çocuklarla buluşacak.