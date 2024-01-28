Aileler ekran başına

Sinema eğlence kültürünün önemli bir öğesi. Anneler, babalar ve çocuklar hep birlikte vakit geçirmek istediklerinde ya pikniğe gider ya alışverişe ya da sinemaya. Peki sizler filmleri sinema salonunda mı seyretmeyi sevenlerden misiniz yoksa evinizde bir battaniyenin altına girip, mısırınızı ve içeceğinizi alarak ailecek izlemeyi sevenlerden mi? Kendiniz için film seçmek zor diyorsanız bir de çocuklarla izleyebileceğiniz bir film bulmaya çalışın. Çünkü çoğu zaman 'Genel İzleyici Kitlesi' yazan filmler bile çocuklara uygun olmayabiliyor. İşte sizlerin işini kolaylaştırmak ve zamanınızı kaybetmenizi engellemek için sömestr tatilinde ailecek izleyebileceğiniz 10 filmi derledik.

NARNİA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI VE DOLAP

Listemizin ortalarına geldiğimizde Narnia Günlükleri'nden de bahsetmemek olmak. Film, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların Londra'ya düzenlediği hava saldırılarında Peter, Susan, Edmund ve Lucy adlı dört çocuk ailelerinden ayrı düşerler. Güvenlik amacıyla ülkelerine gönderilen Peter, Susan, Edmund ve Lucy, orada sihirli bir gardrop bulurlar. Gardrobun içine girince Narnia adlı mistik bir ülkeye geçiş yaparlar. Bir zamanlar barış ve huzur dolu bir ülke olan Narnia'nın özelliği konuşan canavarların, cücelerin ve devlerin ülkesi olmasıdır. Ancak, şeytani güçlere sahip Beyaz Cadı tarafından dondurulmuştur. Küçük dostlarımız büyüyü bozup Narnia'yı eski haline getirmek için bir aslandan yardım alırlar.

BEAR PADDİNGTON (AYI PADDİNGTON)

Teyzesi Lucy'den ayrılıp Londra gibi dev bir metropole adım atan Paddington'ın şehrin zorlukları karşısındaki şaşkınlığı ve modern hayata uyum sağlarken yaşadığı maceraları ailecek izleyeceksiniz. Her dakikası farklı bir komedi olan Bear Paddington, içinizi ısıtacak

BUZ DEVRİ

Çocuk, macera ve aile filmi denilince bir klasik haline gelen Buz Devri serisini mutlaka izlemelisiniz. Filmin konusu şu şekilde: 20 bin yıl önce, Dünya hiç olmadığı kadar harika ve bir o kadar da tehlikelidir. Buz Çağı'nın başlangıcı kadar tehlikeli olduğu zamanlarsa çok azdır. Gezegenin dev yaratıkları ve daha küçük olanlardan bazıları soğuktan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır. İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikilinin yolları kesişir ve maceralarına vahşi bir kaplan ile buldukları bir insan bebeği eklenir. Birbirinden oldukça farklı 3 hayvan insan bebeğini ailesine ulaştırmak için birlik olur.

KIRMIZI BALON

En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülünü kazanan Fransız yapımcı Albert Lamorisse'in 1956 yılında kendi çocuklarıyla çektiği film 'Kırmızı Balon'u izlediniz mi? Hem görsel hem de duygusal etkisiyle çocuk olmayı, masumiyeti, dostluğun saf halini yansıtırken sizi bambaşka bir yolculuğa çıkaracak. Eğer izlemediyseniz kesinlikle listenize eklemelisiniz.

KUTUP EKSPRESİ

Noel Baba'ya inancını yitiren küçük Chris'in Kuzey Kutbu'na giden mucizelerle dolu bir trende yaşadığı fantastik macerayı konu alan film, büyüleyici görsel efektlileriyle büyük küçük herkesin keyifle ve hayranlıkla izleyeceği bir animasyon olarak izleyecekleriniz arasında yer almalı. Mısırlarınızı patlatıp, battaniyenize sarılıp internetten filmi açabilirsiniz.

TEREBİTHİA KÖPRÜSÜ

AİLECEK izleyebileceğiniz filmler listemizde son sırada da yine eğlenceli bir yapım yer alıyor. Terebithia Köprüsü, Jess adındaki bir çocuğun sihirli hikayesini anlatıyor. Jess'in hayatı, Leslie adlı bir çocuğun aynı okula gelmesiyle değişir. Leslie'nin gelmesiyle yaşamında yeni bir dönem açılan Jess kısas sürede Leslie ile arkadaş olmayı başarır. İki çocuk, evlerinin arkasında bulunan ormanlıkta Terabithia adında devlerden, cücelerden ve sayısız efsanaevi yaratıklardan oluşan hayali bir krallık yaratırlar. Bu hayali krallık onlara gerçek dünyada zorluklarla nasıl savaşmaları gerektiğini öğretecektir.

ALİCE HARİKALAR DİYARI'NDA

Alice Harikalar Diyarı'nda yeniden çevriminde güçlü kız imajı baz alınarak Tim Burton tarafından seyircinin karşısına çıkarılıyor. Linda Woolverton'ın çocuk romanından uyarlanan yapım 17 yaşındaki Alice'in sosyeteye tanıtım partisinde beyaz bir tavşanı takip ederek kendini harikalar diyarında bulmasıyla başlıyor. Aslında 10 sene öncesinde de ziyaret ettiği yeri ikinci ziyaretinde hatırlamıyor. Harikalar Diyarı'nda Alice'i karşılayanlar arasında Mad Hatter karakterini canlandıran Johnny Depp de mevcut. Tim Burton'ın ayrılmaz oyuncu ekibinden, aynı zamanda eşi olan Helena Bonham Carter'da Kırmızı Kraliçe'yi canlandırıyor. Tam bir aile filmi...

DANGAL

Hint sineması dediğimizde akla il gelen isim Aamir Khan'dır. Küçük büyük fark etmeksizin her yaşa hitap eden ve gerçekten son derece önemli öğretiler sunan Khan, Dangal filmiyle de aynı başarıyı sunuyor. Ailecek izleyebileceğiniz bir film olan Dangal, güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan), madalya kazanacak bir erkek çocuk istemesine rağmen 4 kızı olan bir babadır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli fark edince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir. Filmde Hint milli güreşçiler Geeta Phogat ve Babita Kumari'nin gerçek öyküleri anlatılıyor.

EVDE TEK BAŞINA

1990 yılında yayınlanan ve her seferinde aynı keyifle izleten Evde Tek Başına'nın konusu oldukça farklıdır. Ailesinden nefret eden Kevin aldığı ceza üzerine geceyi çatı katında geçirir. Ertesi gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. O sırada eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür. Çocuklarınızla birlikte Kevin'in maceralarına ortak olabilirsiniz.

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI

BAŞROLÜNÜ Johnny Depp'in oynadığı bir aile filmi olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası hayal gücünüzün de ötesinde, çok keyifli bir kurguya sahip. Charlie ailesi ile zor bir şekilde geçinen fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve Charlie, çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın esrarengiz ve yıllardır kapalı olan fabrikasını merak etmektedir. Ama bir gün Willy Wonka 5 çikolata ambalajının altına altın bilet saklamıştır. Altın biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır. Charlie ise çikolata alamayacak kadar fakir olmalarına rağmen o fabrikaya girmek için elinden geleni yapacaktır.