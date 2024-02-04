Kış mevsiminde yaz tatili

HAWAİİ

Pasifik adalar zinciri olan Hawai'de, bembeyaz kumsallar, berrak mavi sular ve eşsiz bir doğa ile karşılaşmanız mümkündür. Volkanik dağları ile ünlü Hawai'de, kültürel bir tatil yapabilirsiniz. Kauai, Maui, Oahu, Big Island gibi adaları ziyaret ederek hem deniz tatili yapabilir hem de bölgelerin kültürlerini yakından tanıyabilirsiniz. Hawai'de doğanın tadını çıkarmak için şelaleleri ziyaret edebilir, sıcaklığı hissederek güneşin altında dinlenebilir ve yerel kültürü öğrenmek için farklı noktaları görebilirsiniz. Ayrıca Hawaii, tropikal esintili mutfak kültürüyle de size unutamayacağınız bir deneyim yaşatır.

MALDİVLER

Kışın tatile gidilebilecek ülkeler denince akla ilk gelen ülkelerden biri olmasının nedeni ise Maldivler'in Türkiye vatandaşlarından vize istememesi. Bir ada ülkesi olarak öne çıkan Maldivler, lüks tatil köyleriyle ünlü. Ayrıca tertemiz sahilleri ve berrak turkuaz suları ile de tatilinizi zirveye çıkarır. Su sporları, dalış, gece balık tutma gibi pek çok aktiviteyi sizlere sunan Maldivler, her anınızı unutulmaz kılacak pek çok detaya sahip. Ayrıca balayı ülkesi olarak da öne çıkar. Lüks ve konforlu otellere sahip ülkede yazın sıcağını hissederek deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

MAURİTİUS

Güney Afrika'nın doğusunda bulunan bir ada ülkesi olan Mauritius, yoğun bir nüfusa sahip olsa da büyülü manzaraları ve eşsiz doğası ile deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmanızı sağlar. Tropik havası ile egzotik meyveleri tadabileceğiniz Mauritius'un mutfağı da oldukça karmaşık. Burada Çin, Hint ve Avrupa mutfaklarının birleşimini bulabilir ve yepyeni lezzetler tadabilirsiniz. Kışın yaz tatili yapmak için tercih edebileceğiniz en güzel ülkelerden olan Mauritius, her bütçeye hitap eden konaklama seçenekleriyle de tatilinizi güzelleştirecek.

KÜBA

Küba, sadece kışın tatil yapmak için gidebileceğiniz sıcak bir ülke olarak değil, kültürel zenginliğiyle sizi tatmin edecek bir yer olarak da öne çıkar. Modern dünyadan tamamen uzak atmosferi ile ülkenin korunmuş görünümü karşısında şaşırıp kalacaksınız. Her sokakta bir müzisyen görebilir ve eğlenebilirsiniz. Ekim-Nisan ayları arası yağışlı geçse bile Küba'da her mevsim oldukça sıcak. Aynı zamanda orijinalliğini korumuş bu ülke, çok pahalı da değil. Kültür turizmi için adeta bir cennet olan Küba'da hem lüks oteller hem de küçük oteller bulabilirsiniz.

ŞEYSELLER

Resmi adıyla Şeyseller Cumhuriyeti olan bu ülkede lüks tatil seçenekleri ve beyaz kumlu plajlar sizi bekliyor. Hint Okyanusu'nda bulunan konumu ile tropikal bir tatil deneyimi sunan Şeyseller, unutamayacağınız güzellikte tatil köylerine sahip. Ayrıca dalış sporlarını seviyorsanız, ülkenin plajları tam size göre. Caretta carettaların yumurta bıraktığı nadir sahillere sahip bu ülkede, konaklamak için bulabileceğiniz pek çok seçenek de mevcut.

DUBAİ

Lüks ve ihtişam denince son dönemlerde akla ilk gelen ülkelerden biri olan Dubai, kışın gidilecek sıcak ülkeler arasında yer alır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler yerlerinden Dubai, büyüleyici modern mimari eserlere sahip. Lüks şehir hayatının yanı sıra Dubai'de çölde safari yapmanız, dünyaca ünlü mutfakların yemeklerini tadabilmeniz ve ünlü markalardan alışveriş yapmanız mümkün. Dubai'nin Türkiye'den vize istememesi, bu ülkeyi çok daha cazip kılar. Hem oldukça basit bir şekilde ülkeye girebilir hem de deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Türkiye'den yaklaşık 4 saatlik bir uçuşla ülkeye ulaşmanız mümkün. Kışın yaz tatili yapmak için lüks olanakları ile Dubai, tatil severlerin ilk tercihleri arasında.

MEKSİKA

Mayalardan kalan piramitlere ev sahipliği yapan ülkede tarihi eserleri ziyaret ederek Meksika hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca Meksika, renkli festivalleri ve lezzetli yemeklerle dolu mutfağıyla da turistleri kendine çeker. Burada taco, nachos, burrito, empanadas gibi eşsiz lezzetleri tadabilirsiniz. Dünyanın yedi harikasından biri olan Chichen Itza'yı da Meksika'ya gitmişken ziyaret etmeden dönmemelisiniz. Ayrıca road trip tutkunuysanız, Quintana Roo eyaletinin rotasını izleyebilirsiniz. Muhteşem adaları ziyaret ederek deniz ve güneşin tadını çıkarırken unutulmaz tatil anıları biriktirebilirsiniz.

TAYLAND

Eşsiz plajlara sahip Tayland adalarında, güneşin tadını çıkarabilir, berrak sularda yüzebilir ve inci kum taneli plajlarda dinlenebilirsiniz. Tarihi tapınakları ile de ünlü olan Tayland'a gitmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 30 güne kadar vizesiz izniniz var. Böylece ülkeye oldukça kolay girebilirsiniz; tek yapmanız gereken uçak bileti almak. Ayrıca Tayland'da bütçenize uygun konaklama seçenekleri de bulmanız mümkün.