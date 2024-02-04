Kozmetikte yapay zeka ve dijital danışmanlık dönemi

Kozmetik sektörüne ilgi her geçen gün artarken, alanının öncü firmalarında Nazar Sikin de teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyor. Nazar Skin Büyüme ve Sistem Genişletme Müdürü Yalçın Aslan Ayyıldız, 2024'e büyüme hedefiyle girdiklerini söyledi. Kozmetik sektörünün yükselen trendlerini anlatan Ayyıldız, "Tıbbi kozmetikte yapay zeka ve nanoteknoloji gibi yenilikçi çözümler, cilt bakımını kişiselleştirmekte önemli bir rol oynuyor. Hastalarımızın cilt ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanan ürünler ve tedavi planları sunuyoruz" dedi.

LEKE VE GENÇLEŞTİRME

Ayyıldız, lazer teknolojisinde Melano X ile sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Nazar Skin'in kendi lazer cihazlarından biri olan Melano X, lazer epilasyon, cilt gençleştirme ve leke tedavisi gibi uygulamalarda kullanılan bir teknoloji harikasıdır. Melano X, Nazar Skin'de daha etkili ve güvenilir hale gelerek minimal invaziv yöntemlerle maksimum sonuçlar elde etmeyi mümkün kılıyor. Ayyıldız, "Nazar Skin olarak, mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen dijital estetik danışmanlığıyla müşterilerimize sanal olarak farklı güzellik işlemlerini deneme ve sonuçlarını görmelerine olanak tanıyoruz. Bu interaktif deneyimler, müşterilerimizin karar verme sürecinde etkili oluyor" diye konuştu.

GELECEĞİN YÖNTEMLERİ

Cilt yaşlanmasıyla mücadelede giderek artan taleplerin kendilerini daha yenilikçi anti-aging ürünleri geliştirmeye yönlendirdiğini belirten Ayyıldız, "Gen terapisi, hücresel yeniden yapılanma ve kolajen stimülasyonu gibi alanlarda yapılan araştırmalar, geleceğin anti-aging çözümlerini şekillendiriyor. Nazar Skin olarak, kozmetik dünyasındaki bu önemli trendleri yakından takip ederek müşterilerimize en güncel ve etkili cilt bakım çözümlerini sunmaya devam ediyoruz" dedi.