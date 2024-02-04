Turizmin yasaklı sezonu

Turistler ülkelere gelir sağlasa da bazen aşırı yoğunluk halkın yaşamını devam ettirmesini zorlaştırıyor. Bu sebeple fazla turist akınına uğrayan yerlerde bir takım önlemler alınıyor. Bu önlemlerin bazıları ise oldukça ilginç. İşte son dönemin en çok ilgi çeken turizm yasakları...

PLAJDA HAVLU YASAĞI

Adadaki yerel yönetim, yaz aylarında bölgede oluşan turist yoğunluğunu bir nebze azaltabilmek için adadaki plajlarda havlu kullanımını yasakladı. Turistlerden plajlara havlu yerine daha az kum tutan matlar getirmeleri talep edildi. Ayrıca adanın pembe rengiyle ünlü Spiaggia Rosa Plajı, yasak bölge olarak kalmaya devam etti. Burada yürüyenlere 500 euro, kum çalarken yakalananlara ise 3.500 euro para cezası uygulandı.

MÜZİK DİNLEYENE CEZA

Güzel sahilleri ile önemli bir cazibe merkezi olan Portekiz'de geçtiğimiz yıl büyük bir kalabalık yaşandı. Biraz da bu sebeple Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu (AMN) sahillerde yüksek sesle müzik dinlenmesine yasak getirdi. Bu doğrultuda yüksek sesle müzik yayını yapabilen taşınabilir hoparlörler de yasaklandı! Yasağa uymayanlara 36 bin euroya varan para cezası kesildi.

CİNSİYETÇİ KIYAFET KANUNU

İspanya'nın Sevilla şehri, Avrupa'daki bekârlığa veda partilerinin merkez üssü oldu. Ancak şehre akın eden turistler daha önce yürürlükte olmayan bazı yasaklarla karşılaştı. Sevilla'da halka açık alanlarda iç çamaşırı ile dolaşmak ve cinsiyetçi ifadeler içeren kıyafetler giymek yasaklandı.

"BEKLEMEK" YASAKLANDI

İtalya'nın Portofino bölgesi'nde kalabalık yüzünden, bazı yerlerde yürümek bile imkânsız hale geldi. Yerel halk ise hem bu akılalmaz kalabalıktan hem de kalabalık nedeniyle oluşan sorunlardan hayli şikâyetçiydi. Belediye başkanı ise Portofino'da gündelik yaşamı felç eden insan kalabalığının önüne geçebilmek için bazı bölgelerde "beklemeyi" yasakladı. Bu kural, sabah saat 10.30 ila akşam 18.00 saatleri arasında uygulandı.

MANZARAYA SELFIE ENGELİ

Avusturya'nın Salzkammergut bölgesindeki Hallstatt Gölü'nün kıyısında yer alan Hallstatt kasabası ziyaretçilerine büyüleyici bir doğa manzarası sunuyor. Bu küçük kasaba, her yıl 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor. Elbette bu, bölgede her yıl sayısız selfie çekildiği anlamına geliyor. Ancak bu sene yerel halk, turist kalabalığından kurtulmak için selfie çekmelerini engellemeye karar verdi! Nasıl mı? Turistlerin yoğun olduğu bölgelere bariyerler yerleştirerek! Ancak yerel halk tarafından alınan bu resmi olmayan yasak kararı sosyal medyadaki tepkilerin ardından sona erdi, bariyerler kaldırıldı.

SAHTE UYARI LEVHALARI

Bölgedeki turist yoğunluğunu azaltmak isteyen İspanyollar, sahillere sahte uyarı levhaları yerleştirdi! Bu levhalara İngilizce olarak "tehlikeli denizanası," "düşen kayalar" gibi uyarı ifadeleri ve deniz suyunun kanalizasyon sebebiyle kirlendiğine dair açıklamalar yazıldı. Ancak bunların hiçbiri gerçek değildi!