Disiplinli davranmamız gereken bir hafta olacak

KOÇ
Değişim istiyorsunuz
Değişim istiyorsunuz
Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk
yaşayabilirsiniz. Değişimden hoşlanıyorsunuz
BOĞA
Derin düşünüyorsunuz
Derin düşünüyorsunuz
İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bu hafta sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalısınız.
İKİZLER
Güven arıyorsunuz
Güven arıyorsunuz
Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınızın olduğu bir dönemdesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. Aşırı uç davranışlar gösterebilirsiniz.
YENGEÇ
Tenkitten kaçınmalısınız
Tenkitten kaçınmalısınız
Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. Kendinize güveniyor, yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz
ASLAN
Kendinizi yargılamayın
Kendinizi yargılamayın
Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir ve sizin inatçı tavırlarınız karşısında, sevdikleriniz üzebilirler. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.
BAŞAK
Alınganlık göstermeyin
Alınganlık göstermeyin
Karşılaştığınız olaylara alıngan yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu hafta, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. İş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız.
TERAZİ
Detaylara takılmayın
Detaylara takılmayın
Bu hafta bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Fikir birliği içinde olduğunuz
kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.
AKREP
Sosyal hayatınız canlanıyor
Sosyal hayatınız canlanıyor
Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, bir çok problemin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.
YAY
Kaygılarınıza takılmayın
Kaygılarınıza takılmayın
Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Değerlerinizin farkındasınız.
OĞLAK
Aklınıza güveniyorsunuz
Aklınıza güveniyorsunuz
Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta.
KOVA
Mantıklı davranıyorsunuz
Mantıklı davranıyorsunuz
Bu hafta , akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz
önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz
BALIK
Kendinize güveniyorsunuz
Kendinize güveniyorsunuz
Bu hafta kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz. Çalışma evinizde yoğun bir tempo var. Çevreniz size çok şey öğretecektir. Özellikle ilişkilerinizde vericiliğinizin zararınız görmeden, kendinize biraz çeki düzen vermelisiniz.