Doğal taşlar ekmek kapısı oldu

Afyonkarahisar'ın Armutlu köyünde yaşayan Hazım Bozca, uzun yıllar Denizli'de tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı. Geçirdiği iş kazası nedeniyle mesleğini bırakan Bozca, 2010'da bir arkadaşının tavsiyesiyle takı tasarımı eğitimi aldı.

Köydeki evinin yanına "Değerlitaş İşleme Atölyesi"ni kuran Bozca, şimdi Türkiye'nin farklı illerinden topladığı rengarenk taşları işleyerek takıya ve hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

103 FARKLI TAŞ

Türkiye'nin taş konusunda çok zengin olduğunu vurgulayan Bozca, şöyle konuştu: "Ülkemizin her bölgesinden değerli taş topluyoruz. Ama genelde Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çok değerli taş buluyoruz. Taşları işleyerek ya da işlemeden satışını yapıyorum. Genelde taşları gümüş ürünler üzerine işliyorum. Yüzükler, kolyeler, bileklikler, küpeler, tespihler ve çeşitli hediyelik eşyalar tasarlıyorum. 103 farklı taştan bunları yapıyorum. Bunların arasında yakut ve safir bile var."

ÖĞRETMEK İSTİYOR

Bozca, Türkiye'nin farklı kentlerindeki bujitericiler ile gümüşçülerden yoğun sipariş aldığını, onların ürünlerine istenilen değerli taşları yerleştirerek gönderdiğini anlattı. Değerli taşların bazılarının kilogram, bazılarının gramla satışının yapıldığını aktaran Bozca, "Bu iş sabır ve emek istiyor. Hedefim, Afyonkarahisar'da bu işi ve inceliklerini öğretmek. Meraklı ve isteyen olursa, bu işi kurs açarak herkese öğretebilirim" ifadesini kullandı.