Enerjimizi dengelememiz gereken bir hafta olacak

KOÇ: KENDİNİZLE DALGA GEÇECEKSİNİZ

Bu hafta alacağınız haberler sizi mutlu ederken, küçük aksilikler sizi yıldırmasın. Sözcükleriniz yanlış anlaşılabilir. Hızlı hareket etmeniz gereken konularda yavaşlayan durumlar sizi üzebilir. Çevrenizdeki komik insanlarla kuracağınız bağlar sizi neşelendirecektir. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı nazik olmalısınız.

BOĞA: MADDİ BEKLENTİLER SİZİ YORUYOR

Hayallerinizi ve çılgınlıklarınızı askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. İş yemekleri ve kariyerinizi destekleyici toplantılarda bulunacaksınız. Buralarda karşılaşacağınız kişilere dikkat etmelisiniz. Bu hafta maddi beklentiler sizi yoruyor

İKİZLER: GÜVEN DUYGUSUNA İHTİYACINIZ VAR

Güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Partnerinizin maddi gücü sizi birleştirecek bir unsur olmasına rağmen, tam tersi bir etkiyle aranızda sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız.

YENGEÇ: DiSiPLiNiNiZ MÜKEMMEL

Çevre ilişkileriniz genişliyor ve uzak ülkelerle ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli bir devreye giriyorsunuz. Çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmamalı ve iç disiplininizi bozmamalı. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Önemli ve sizi mutlu edecek kişilerle tanışıyorsunuz. Siz zaten ilişkiler konusunda mükemmelsiniz. Hangi ortamda olursanız olun inanılmaz bir aşk enerjisini üzerinize çekiyorsunuz

ASLAN: İÇ DÜNYANIZ KARIŞIYOR

İş hayatınızla ilgili ilginç bir haber alabilirsiniz. İç dünyanız karışacak. Bazı şartlarınızda değişimler olacak. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. İlgi alanlarınız değişirken, birlikte çalıştığınız kişiler hakkında fikirleriniz değişebilir. Dostlarınızla ilgili farklı düşüncelere sahip olacaksınız. Maddi konularda istediğiniz desteği verecekler. İşinizin genişlemesi veya beklediğiniz tekliflerin gelmesiyle aklınız karışabilir. Her şeye rağmen başarılısınız.

BAŞAK: MADDİ KAYGILARI BIRAKIN

Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve dış ilişkilerinizi başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz. Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz da. Parasal konularda gelişmelerde, istediğiniz yönde bir rota tutturuyorsunuz. Karamsar olmamaya çalışın. Olumsuzluklara karşı takınacağınız tavırlar, bir sonraki adım için gereken enerjinizin seviyesini belirleyecek.

TERAZİ: DENGELERİNİZİ KORUYUN

Akılcılığınızla cazibenizi birlikte kullanmaya başlayacaksınız Kariyeriniz ve mesleki konularınız ön planda olurken, işinizle ilgili yoğun günler sizi bekliyor. Aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmaya özen göstermelisiniz. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Hırslı yönlerinizin olumlu olmasının yanı sıra, bulunduğunuz topluluklarda lider ve öncü olabilecek aktivitelerle ön planda olmak isteyeceksiniz. Para kazanma konusunda iyi bir hafta.

AKREP: DERİN DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Bir türlü başlayamadığınız veya cesaret edemediğiniz, uzun süredir askıda bıraktığınız işlerinizi bir iş planı çerçevesi içinde pratiğe dökün. Adım, adım detaylarını da göz ardı etmeden gerçekleştirmeye çalışın. Aile ilişkilerinizde yoğun bir duygusallık hakim olacak. Yaşamın gizini çözmek için derin felsefi araştırmalar içinde olacaksınız. Kendi olanaklarınız ve gücünüzle finans hareketini hızlandırırken, karşı tarafın şartlarına göre daha iyi durumda olacaksınız.

YAY: AŞK VE CAZİBE SİZDE

Toplumsal olaylarda hayallerinizi ifade ederken, korkularınızı yenmelisiniz Pratik bir şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Sizi eleştirebileceklerini sakın düşünmeyin. Çevrenizde farklı yapınızla ilgi göreceksiniz. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız. Güzelliğinizi ve cazibenizi kullanabileceğiniz bir hafta. Karşılıklı ilişkilerinizde flörtçü yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Sosyal yaşantınızın birden canlandığınız hissedeceksiniz.

OĞLAK: CESUR VE GÜVENLİSİNİZ

Nostaljik duyguların etkisinden kurtulmak zorundasınız. Aşk ve sosyal yaşantısına her zaman dikkat eden ve disiplinli olmasına özen gösteren siz, bu hafta sıra dışı davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Cesur tavırlar içinde olacaksınız. Bu dönemde sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Kendi düşüncelerinizi karşı tarafa dikte edeceksiniz. Çevrenizi etkiniz altına almak size büyük bir mutluluk verecek.

KOVA: İKNA YETENEĞİNİZ MÜKEMMEL

İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir dönem. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Bazı paslaşmalar sonucunda haftanın son günlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. Enerjimizi ortaya çıkaracak işler yapmak isterken, egolarımızda güçlenecek. Kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz. Bu olaylar ani bir şekilde gelişerek, sizi şaşırtacak.

BALIK: SEZGİLERİNİZE GÜVENMELİSİNİZ

Bu dönem değişik arkadaş grupları içinde olacaksınız. Özellikle, karşı cinsten dostlarınızın sayısı bir hayli artacak. Sanatsal faaliyetlere daha fazla önem verecek ve bazılarınız tanışacakları ilginç kişilerden aşk teklifleri alacaklar. Çevrenizdeki olayları lehinize kolayca çevireceksiniz. İnsanlara yardım etme duygunuz harekete geçerek, toplumda misyonu olan kuruluşlarda görev yapacak, radikal değişimleri göreceksin. İçsel

sezgileriniz güçlü çalışmaya başlayacak.