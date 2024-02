Bu haftaki konuğum, hafta içi her sabah radyo aracılığıyla evimize, araçlarımıza, işyerlerimize misafir olan; huzurlu sesiyle anlattıklarıyla güne, işe motive eden Turkuvaz Radyolar Yayın ve Müzik Müdürü Füsun Alkan, namı diğer "Gönül Dostu Füsun." Yaptığı yayınlarda çok dikkatli, insan ruhuna kalbine dokunan Gönül Dostu Füsun o kadar özenli ki, takipçisi, seveni çok.

Bu yüzden de hem kendisine hem de ekip arkadaşlarına her kesimden ödüller yağıyor.

Egeliler Bölgesi'nden özellikle de İzmirlilerden müthiş ilgi gördüklerini pek çok mesaj aldıklarını belirten Füsun hanıma merak edilenleri sorduk, cevapları aldık...

- Ülkemizin 129 yıllık tek gazetesi Yeni Asır sayfalarına hoşgeldiniz Füsun hanım. Hafta içi her sabah sizi Radyo Turkuvaz'da keyifle dinliyoruz. İnsanların hayatına dokunacak sözler söylüyor, şiirler okuyorsunuz. Kendinizi, radyo aşkınızı, başlangıç adımlarınızı anlatır mısınız?

Objektif, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışı ile Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi olan Yeni Asır Gazetesi'nde bizleri dinleyicilerimiz ve okurlarınız ile buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Rahmetli babam her ne kadar mühendis olmamı istese de, müzik ve şiire olan ilgim, daha ilkokulda keşfedilen sunuculuk yeteneğim ve liseden sonra konservatuarı da kazanmam beni müzik ve mikrofonla buluşturdu.

Babamı da kırmadan üniversitede hem Çalışma Ekonomisi hem Batı müziği, opera-şan, hem de İ.T.Ü Devlet Konservatuarında Türk müziği bölümünden mezun oldum. 2 ayrı enstrüman eğitimi aldım. Müzik öğretmeni olmak Anadolu'ya gitmek ve minik kalplerin hayatlarına dokunmaktı amacım.

Ama kader beni bir arkadaşımın vasıtasıyla radyo mikrofonu ile tanıştırdı ve o günden beri hiç ayrılmadık birbirimizden. 28 yıldır bu kıymetli mesleğe gönül vermiş biri olarak radyo; kendimle ve hayatla bütünleştiğim bir tutku oldu benim için.

ÖDÜLLER ARD ARDA GELDİ

Ülkemizin çok değerli kurumları tarafından verilen ödüllerle de takdir edildik. Görmeden sevdik, görülmeden sevildik. Dinleyicilerimle beraber büyüdük. Kurduğumuz gönül bağı ile birbirimize ses olduk, dost olduk, sırdaş ve aile olduk. Çok şanslıyım yıllardır, gönül dostlarımın kalbinde ve duasındayım, Rabbime her gün şükrediyorum.

- Türkiye'deki radyo sunuculuğunun dününü bugününü, farklarını anlatır mısınız?

Türkiye'de 1927'de ilk resmi yayınla hayatımıza giren radyo, önemli bir kitle iletişim aracı olmuştur. 1990'lı yıllarda özel radyoların çıkışı ve gelişen teknoloji ile plaklardan bantlara, kasetlerden kompakt disk kullanımlarına kadar önemli dönüşümler yaşadı. Radyo dinleyicisi şimdilerde teknoloji ile evriliyor olsa da sesin olduğu her mecrada, ses ve müzik devam ettikçe radyo da devam edecektir. İnsanlar sesle anlaşır ve ses dediğimiz şey var olduğu sürece radyonun samimiyeti ve kitlesi kolay kolay değişmez.

- Turkuvaz Radyoların başlangıcı nasıl olmuştu?

Turkuvaz Medya Grubu olarak bu değişim doğrultusunda 11 Nisan 2016'da 'Radyo'nun dijital hali' sloganı ile Turkuvazradyolar. com dijital platformunu hayata geçirdik.

En çok dinlenen dijital radyo platformları arasında yer alan Turkuvazradyolar. com, geleneksel radyo ile dijital medyayı, müzik-eğlence, haber, spor ve tematik yaklaşım kültürüyle harmanlayarak dinleyicilerine geniş bir yelpaze sunuyor. Gerek web sitemiz, gerekse Turkuvaz Radyolar Uygulaması üzerinden iletişim kurduğumuz dinleyicilerimiz ile birbirimize ses oluyoruz ve her geçen gün güçlenen gönül bağı ile aile olmanın gururunu yaşıyoruz. Dinleyicilerimiz, radyolarımızı; geniş frekans ağımız ve güçlü teknolojik alt yapımız ile dünyanın her yerinde dinleyebiliyorlar.

SESLE KÖPRÜLER KURULUYOR - Ege Bölgesi ve İzmir dinleyicisiyle aranız nasıl?

Herkesi kucaklayan her yaş grubuna, her kesime her duruşa, her isteğe kıymet veren radyolarımız İzmir ve Ege bölgesinde de çok dinleniyor. Özellikle herkesin sevdiği şarkıları efsane seslerden dinleten, bünyesinde başarılı ve sevilen radyocuları barındıran, dinleyicilerinin her anına eşlik eden, kimi zaman dertleşen, kimi zaman güldüren Radyo Turkuvaz yayınlarına İzmir'den çok fazla mesaj geliyor. Tüm dinleyicilerimiz bizler için kıymetli. Bizler de onları seviyoruz.

Ege'nin incisi İzmir'e selam olsun.

- Radyo dinleyicisini tutundurmak zordur. Bunu başarmak için nasıl bir çalışma içerisindesiniz?

Radyonun bir samimiyeti, sıcaklığı, yakınlığı var. Kimi zaman kalpleri ısıtıyor, kimi zaman yüzleri güldürüyor, kimi zaman bilgilendiriyor.

Kısaca sesle köprüler kuruyor.

Radyo programcıları da radyonun kişiliğini aktarırken aynı zamanda kendi kişiliğini ve karakterini de yayınlara aktarıyor. Sesin rengi kadar üslubu da önemli. Samimi duygularla ve güler yüzle yapılan programlar gönül bağı oluşturuyor. Ayrıca bu coğrafyanın sevinçlerini, mutluluklarını, sıkıntılarını beraber yaşıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz, iyi günde kötü günde beraberiz ve bu yüzden dinleyicilerimiz bizleri kendilerine yakın hissediyor, ailesi gibi görüyor. Beni gönül dostu kabul eden dinleyicilerim ile kurduğum bağ yılların samimiyeti ve güveni diyebilirim.

DOĞRU TÜRKÇE KULLANMALI - Sunuculuğun en zor tarafları nedir? Hayalinde spikerlik olan gençlere neler tavsıye edersiniz?

Radyo programcıları bir kelimesiyle her şeyi değiştirebilir o yüzden bazı kişilere kolay gibi gözükse de mesleğimiz çok büyük dikkat ve özveri istiyor. Her meslek gibi radyoculuk için de emek sarf etmek, çok çalışmak ve kendini geliştirmek gerekiyor.

Türkçe'nin doğru ve güzel kullanılması, dinleyici ile iyi bir bağ kurabilmek, kendini rahat ifade edebilmek ve kendine has bir yoruma sahip olabilmek de önem taşıyor. Gençlerimiz program yapıyormuş gibi bol bol yüksek sesle kitap, gazete, dergi okuyabilir, güncel haberleri kendilerine özgü sunumlarla hazırlayıp kayıt cihazına çekebilir. Böylece okuma/sunum hatalarını duyabilirler. Arkadaşlarına ya da ailelerine dinletip onların görüşleri de alınabilir ve her gün yayın yapıyormuş gibi kendilerini geliştirebilirler.

13 RADYO KANALI TEK ÇATI ALTINDA

Turkuvaz Radyolarından bahseder misiniz?

HER biri işinde başarılı ve aile ruhunu yansıtan çok kıymetli bir ekibim var. Yöneticilerimizin de desteği ile geniş yayın ağımız ve güçlü teknoloji altyapımızla Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın her yerine ekip ruhunu en samimi şekilde ulaştırıyoruz. Ben, Hopdedik Ayhan, Utku Erdoğan, Hilal Özgani, Ugur Eracil, Enis Yıldırtan, Yakup Ertürk ve Kübra Alanson'dan oluşan güçlü bir kadromuz var. 4'ü Ulusal 13 radyo kanalımız ile TurkuvazRadyolar. com portalı kısa süre içerisinde yurt içi ve yurt dışında en çok dinlenen radyo platformlarından biri oldu. "Radyonun dijital hali" sloganıyla;

Türk pop müziğinden, en sevilen türkülere, son dakika haberlerinden, spor yorumlarına ve her dinleyicinin tarzına hitap eden yayınlarıyla, 13 farklı radyo kanalını tek bir çatı altında topladık. Haberin radyosu A Haber radyo, Müziğe yön veren, her tarzın en sevilen şarkılarını çalan Radyo Turkuvaz, Sporun keyif ve heyecanı A Spor radyo, Manevi duyguların, adaletin, güzel ahlakın, kardeşliğin, sevginin, birlik ve beraberliğin radyosu VAV Radyo ile "TurkuvazRadyolar.com" yayınlarına aralıksız devam ediyor.