Next Grubu solisti Rüzgar: “Sahnelere sığamıyorum”

2022 yılında Görkem Onur (bas gitarist), Selim Karaman (davulcu) ve Özgür Cem Gürbulak (gitarist) tarafından kurulan, ancak o dönemde hem topluluğun ismi hem de solistleri olmayan Next Grubu, ekibin ismine karar verdikten sonra 2023 yılının ortalarında gruba Rüzgar Soner Özarpacı dahil oldu. Alsancak Bios Bar'da sahneye çıkan ve aralarındaki uyum sayesinde başarılı programlara imza atan ekip, kısa sürede tanınıp sevilmeye başladı.

ENERJİSİ BİTMEK BİLMİYOR

TEMELDE rock müzik söylüyorlarmış gibi görünseler de birçok türü seslendirdiklerini belirten grubun solisti Rüzgar Soner Özarpacı, "Her yaş kesimine hitap etmek için repertuarı geniş tutuyoruz. Bize müzik türümüzü soranlara 'electronic - dance - rock' diyoruz. Sound tarafında elektronik ögeler barındıran, dans etmeye fazlasıyla uygun bir rock performansı sergilediğimizi söyleyebilirim" dedi.

Bitmek bilmeyen enerjisiyle gece sonuna kadar performans sergileyen ve bu hali müşteriler tarafından çok sevilen Özarpacı, "Açıkçası çok daha enerjik olmak istiyorum ve şu an bulunduğumuz sahnelere sığamıyorum bile. Etrafta koşturup, birkaç kişiye laf atmak ve onlardan geri dönüş almak

bana çok keyif veriyor. İşte bu keyif beni dinç tutuyor. Enerjimin tek sırrı sevdiğim işi yapmak" açıklamasında bulundu.