Değişim rüzgarları esmeye başlıyor

KOÇ/ RİSKLERE KARŞI TEMKİNLİ OLUN

Çevrenizi sınamak ve önemli fırsatları görmenin tam zamanı. Düşünüyor ve yaşama geçiriyorsunuz.

Her türlü hareketin altında değişik anlamlar arayacaksınız. Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Koşullarla tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

BOĞA/ MANTIK ÖNEMLİ

Olaylara, sıkı bir yorum getirmek isteyebilirsiniz.

Radikal düşünceler içindesiniz. Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkalarının yorum yapmasına karşısınız. Partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. İletişim konusunda oldukça başarılısınız.

İKİZLER/ KENDİNİZİ KOLAY İFADE EDECEKSİNİZ

Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok probleminizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ/ KIRGINLIKLARINIZI UNUTUN

Partnerinizle iş birliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.

Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamalısınız.

ASLAN / GRUP ÇALIŞMALARI SİZİ BEKLİYOR

Bütçenizi aşma konusunda dikkatli olmalısınız. Grup çalışmaları gibi aktiviteler içinde olacaksınız. Eğer esnek davranmazsanız, zıt düşüncelerinizden farklı tepkiler alarak, olması gereken durumların pozisyonları bozulacaktır. Karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Titiz çalışmak ve gerekeni en ince ayrıntısına kadar yerine getirmek istiyorsunuz.

Partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin.

BAŞAK/ ROMANTİK GÜNLER İÇİNDESİNİZ

Bulunduğunuz ortamlarda karşınıza oldukça cazip kişiler çıkacaktır. Bazılarından etkileneceksiniz. Her zamanki çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Yine gizli ilişkiler için uygun bir dönem değil ve bu birliktelikler çok fazla mutluluk vermeyecektir. Düşünce bazında anlaştığınız kişiyle sizi bir anda saracak duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz, dikkatli olun. Romantizm dolu saatler siz bekliyor.

TERAZİ/ ŞANS SİZDEN YANA

Bu hafta koşulları istediğiniz gibi şekillendirmeye devam etmelisiniz. Şans ve yükseliş sizden yana.

Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Hafta ortasında sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz Çevrenizdeki olayları lehinize kolayca çevireceksiniz. İnsanlara yardım etme duygunuz harekete geçerek, toplumda misyonu olan kuruluşlarda görev yapacaksınız.

AKREP/ KENDİNİZE GÜVENİYORSUNUZ

Bu hafta yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.

Tanıştığınız kişilere dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

YAY/ TENKİT EDİLMEK İSTEMİYORSUNUZ

Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır. Yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edecek ortamlarda bulunmaktır. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmayın. Bu hafta kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, çevrenizi doğru kullanmalısınız.

OĞLAK/ ALINGANLIĞINIZ ARTIYOR

Bu hafta planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz. Aşk ve duygusal ilişkilerinizde seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bu dönem, alınganlığınız artacak. İlle de mantık derseniz, çok şey kaybedersiniz unutmayın. Çalışma hayatınız disiplinli.

KOVA/ ISRARCI OLMAYIN

Doğru kararlar almak sizin elinizde. Katılacağınız sosyal aktivitelerdeki hoş sohbetlerinizin iş hayatınıza katkısı olacak ve beklediğiniz birçok teklif bu tür toplantılarda karşınıza çıkacak. İyimser yönlerinizi kullanarak amacınıza kolayca ulaşacaksınız. İlişkilerinizde karamsarlık yaşamak istemiyorsanız, bu hafta kararlarınız verirken, çevrenizin fikrinizi alamaya dikkat etmelisiniz.

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin.

BALIK/ GEÇMİŞİ ÖZLÜYORSUNUZ

Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Başkalarının değil, sizin ne istediğiniz önemli. İlişkilerinizde sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek olayları doğru algılamaya çalışmalısınız. Dikkat çekiyorsunuz