Ekranların sevilen kadınları edebiyatta

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç Malumatfuruş, TV programcısı, sunucu, yazar ve eğitmen Aynur Ayaz da çocuk kitabı Hayvanların Gözünden Meslekler'i okuyucuyla buluşturdu. Pandemi dönemi ve sonrasındaki üç yıllık yaşantısını bir kitapta toplayan Ayşegül Aldinç; aşkı, dostluğu, geçmiş günleri ve magazini odağına aldığı yeni kitabında okuyuculara keyifli bir çerçeve sunuyor. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta "kafaya takmama" sanatını icra ediyor. "Malumatfuruş," pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla başlayan tüm dünyanın tanık olduğu salgın zamanlarının resmini çiziyor. Pandemi döneminde kaleme almaya başladığı hafta sonu günlüklerine pandemi sonrası da devam eden Aldinç, mizahı elden bırakmadan siyasetten ekonomiye, televizyon dünyasından sosyal medyaya pek çok konuya da değinmiş.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN

TV Programcısı, sunucu, yazar ve eğitmen Aynur Ayaz, iki yıldan fazla bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı "Hayvanların Gözünden Meslekler" adlı çocuk hikaye kitabını duyurdu. Bu renkli ve eğlenceli kitap, 8-15 yaş arası çocukları hedef alıyor ve içerisinde otuzun üzerinde hikaye barındırıyor. Aynur Ayaz, bu hikayelerde çocuklara, hayvanların bakış açısından farklı meslekleri ve sosyal sorumluluk kavramını anlatarak onların hayal güçlerini ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ayaz'ın "Hayvanların Gözünden Meslekler" kitabıyla birlikte başlattığı sosyal medya kampanyası da büyük ilgi görüyor. Takipçiler, kitap hakkındaki düşüncelerini ve etkileşimlerini #HayvanlarınGözündenMeslekler hashtag'i ile paylaşıyorlar. Aynur Ayaz, kitapla ilgili "Her zaman iç sesim ve kalbimle hareket ederek bu tür projeler ve sosyal sorumluluk işleri üzerinde çalışmayı seviyorum. Uzun yıllar önce çocuklar için kalıcı bir şeyler yapma hayallerim vardı ve bu proje tam da bu hayallerimle denk geldi. İki yıllık emeğin ve bana destek olan kitap içindeki isimlerin emeğiyle, gerçekleşmesi benim için büyük bir mutluluk" dedi.