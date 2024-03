Kendi parasını kullanan ülkelerde ucuz tatil

POLONYA

Para birimi olarak Zloty kullanan Polonya, ucuz tatil rotaları arasın da. 1 Zloty 7,83 Türk Lirasına denk gelir. Polonya, doğal güzellikle ri ve tarihi mimarisi ile öne çıkar. 2. Dünya Savaşı'nı en derinden yaşa yan ülkelerden biri olan Polonya'da, bu esintileri taşıyan çokça eser ve müze bulabilirsiniz. Kültürel bir tatil yapmak ve 2. Dünya Savaşı hakkında bilgi kazanmak isti yorsanız Krakow şehrine yakın bir mesafede bulunan Auschwitz top lama kampını gezebilirsiniz. Kışın keyifli ve kar dolu bir kış tatili istiyor sanız Zakopane, küçük ama hare ketli bir şehir hayatını tatmak ve dünyanın en eski tuz madenini gör mek isterseniz Krakow, Polonya ruhunu yansıtan kalabalık birşehir hayatı görmek istiyorsanız Var şova, Baltık Denizi man zaralı bir limankenti ter cih ederseniz Gdansk ve Sopot ideal uğrak nok talarınız olabilir.

BULGARİSTAN

TÜRKİYE'YE mesafesinin yakın oluşu, Bulgaristan'ı oldukça cazip bir lokasyon haline getirir. 1 Türk Lirası yaklaşık 0,05 Bulgar Levasına eşit olduğu ülkenin oldukça zengin bir tarihi var. Büyüleyici mimarisi, huzur verici sahilleri ve doğal güzellikleri ile unutulmaz bir tatil vadeden Bulgaristan, bir tatilde birçok aktiviteyi deneyimlemenize olanak sağlar. Başkent Sofya'ya 3-4 gün ayırıp gündüzleri müzeleri ve kiliseleri gezebilir, akşamları tarator ve güveç çorbalar gibi leziz yerel yemekleri tadıp hareketli gece hayatına katılabilirsiniz. Kışın ise Pirin Dağı eteklerinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini alan Bansko gibi bir kış tatili merkezinde kayak tatili yapabilir ve karın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

ÇEKYA

Özellikle Türkiye'den çok sayıda turist çeken bir ülke. En çok Prag şehri için gidilen Çekya, para biri mi olarak Çek Korunası kullanır ve 1 Türk Lirası yaklaşık 0,75 Çek Korunasına denk gelir. Bu sayede en ucuz tatil seçeneklerinden biri arasına girer. 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmemesi sayesinde hala günümüzde barok ve gotik esinti ler taşıyan ülke, başka bir dünya da hissettirmesi ile turistlere unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatır. Eski Şehir bölgesi ve Karl Köprü sü ile bilinen Prag, mimari güzelli ği ile dikkat çeker. Gündüz mimari güzelliklerin ve eşsiz müzelerin tadını çıkarabileceğiniz Prag'da, geceleri de hareketli gece hayatı ile her şeyi içeren dört dörtlük bir tatil geçirebilirsiniz.

ROMANYA

Ucuz tatil önerileri söz konu su olduğunda akıllara gelen bir başka ülke olan Roman ya'da Romen Leyi kullanılır ve 1 Romen Leyi yaklaşık 6,79 TL'ye denk gelir. Romanya, Türk vatandaşlarından vize talep eder ancak yine de ucuz tatil lokasyonları arasında yerini alır. Başkenti Bükreş'tir ve Bükreş, "Küçük Paris" olarak da bilinir. Aralık ve Mart arasında kayak yapılabilen ülke, her mevsimde ziyaret edilebilir. Kont Dracula'nın doğum yeri olarak bilinen Transilvanya bölgesi ile oldukça fazla turist çeken Roman ya, masalsı mimari yapıları ile ziyaretçilerine ilginç bir gezi deneyimi yaşatır. Ayrıca Sibiu ve Sighişoara şehirlerinde her yıl fantastik karakterler ile ilgili festivaller düzenlenip dünyanın her yerinden ziyaretçiler ağırlanır. Gerçek dışı bir serüveni ucuz tatil seçeneği ile birleş tirmek isterseniz Romanya size göre bir ülke olabilir.

MACARİSTAN

Ucuz tatil nerede yapılır sorusunun en popü ler cevaplarından biri de Macaristan! Buda peşte ile favori tatil lokasyonlarından biri hali ne gelen Macaristan'da, Macar Forinti kulla nılır. 1 Forint 0,086 TL'ye denk gelir. Bütçenizi zorlamayacak olan Macaristan; Buda, Pest ve Eski Buda adı verilen 3 bölgenin birleşimin den oluşan bir şehirdir. Tuna Nehri ile ayrılan şehirde Eski Buda, tarihi bölgeyi temsil eder. Buda Kalesi, Gellert Tepesi, Parlamento Bina sı gibi tarihi yerleri gezebileceğiniz Macaris tan, kaplıcaları ile de ünlüdür. Macaristan'da geçireceğiniz bir tatilde bir gününüzü kaplıca ve termal havuzlara ayırabilirsiniz. Gulaşları ile ünlü olan ülkede leziz gulaşları deneye bilir, farklı tatlardaki etlerin tadını çıkarabilir siniz. Ayrıca Macaristan dünyaca ünlü Sziget Festivali'ne ev sahipliği yapar. Danube Neh ri'nin ortasında bir adada gerçekleşen festi vale dünyanın her yerinden katılımcılar gelir ve unutulmaz performanslar sergilenir. Siz de eğlenceli bir tatil istiyorsanız tatilinizi Sziget festivali tarihlerine denk getirebilirsiniz. Ucuz tatil yapıp hayat boyu unutamayacağınız anı lara imza atmak Macaristan'da mümkün.