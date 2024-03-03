Modayla dolu bir hafta daha geçti

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen IFWİzmir Fashion Week (İzmir Moda Haftası) 4 gün boyunca, birbirinden güzel defilelerle moda severleri bir araya getirdi.

Salute Group ana sponsorluğunda, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin destekleriyle, Type Agency'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleşen organizasyon, ilk üç gün Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta son gün ise AVM alanında sergilendi.

Renkli görüntülerin yer aldığı moda sunumları, IFW kurucusu ve Rönesans Ajans Sahibi Akif Örük'ün koreografisinde podyuma taşındı.

Toplamda 13 defilenin sergilendiği etkinlikte, ünlü modeller Buse İskenderoğlu, Ebru Öztürk ve Gizem Barlak ile birlikte ajans mankenleri görev aldı.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği IFW'de, İzmir'in önemli tasarımcıları Yiğit Eryendi, Meltem Aybar, Melissa Yılmaz, Nadir Demir, Nur Oskay, Nur Karaata ve Nazlı Terzioğlu ile İğne İplik Moda, White House, Nadora, Aldeg ve Alin Exclusive markaları yer aldı.

MODA HAFTASINDA ERKEKLER DE UNUTULMADI

İZMİR İstinyePark'ta düzelenen moda şovunda, erkek giyimin popüler tasarımcısı Nadir Demir de birbirinden şık 32 parçanın yer aldığı koleksiyonuyla etkinliğe renk kattı. Smokinlerin de sergilendiği defileye katılım yoğundu. Modeller dakikalarca ayakta alkışlandı.