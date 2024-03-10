Önemli kararlar alacağımız bir hafta

KOÇ:

Aşkta cesursunuz BİRÇOĞUNUZ, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Cesur kararlar alacağınız bir dönem. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz günlerdesiniz. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız. Sorunları abartabilirsiniz.

BOĞA:

Fırsatlar kapınızda DOSTLUK duyguları çok önemli olacak. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Fedakarlıklarınızın karşılık görmeyeceğinizi zannederek susmayı tercih ediyorsunuz. Beklediğiniz birçok fırsat karşınıza çıkacak. Venüs'ten sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz.

İKİZLER

Yaratıcılığınız artıyor BU hafta organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak özel bir aşka açıksınız. Evlilik ve nişan gibi bir durum varsa, son sözü siz söyleyecek ve ilişkinize hakim bir tavırla yaklaşacaksınız. Pratik davranışlarınızla öne geçebilirsiniz.

YENGEÇ:

Nostalji zamanı YOLLARLA ilgili fırsatlar söz konusu. Bu dönem akademik kariyer yapmak isteyecek veya yarım kalan öğreniminizi tamamlayabileceksiniz. Eski sevgililerle sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırmalısınız. Duygusal tatmin sağlayacağınız aşklarınız gündemi meşgul edecek. Birçoğunuz yurtdışı avantajlarını kullanacak.

ASLAN:

Gözler üzerinizde KİŞİSEL özelliklerinizin ön plana çıkması ve sıra dışı ilişkilerinizle, gözlerin üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız. Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı çevrenizde farklı yönleriniz dikkat çekecek. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda kararlısınız. Yanınızda çalışan kişilerden, saygı ve disiplin bekleyebilirsiniz.

BAŞAK:

İş disiplininiz önemli TOPLUMDA göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Dikkat çekici evlilik gerçekleştirebilir, ortak çalışmalar içinde olacağınız bir arkadaşınızla ileriye dönük evlilik planları yapabilirsiniz. İsteklerinize daha pozitif bir şekilde sarılacaksınız. Seçtiğiniz konular amaçlarınıza ters düşmemeli ve yüksek enerjinizi ortaya koyarak engelsiz bir iş çıkarmalısınız. Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz.

TERAZİ:

Aşk kapınızı çalıyor AŞK yaşamınızda duygusal karışıklıklara neden olacak Venüs; başlangıçlar-bitişler gibi uç noktalarda olaylar yaşamanıza neden olacak. Süregelen birliktelikleri olanlar ise ilişkilerinde değişen dengeleri yaşayabilirler. Hatta yıllarca sürecek aşkların başlangıçlarını yapabilirsiniz. Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeniliklere açık bir dönemdesiniz.

AKREP:

Engelleri aşıyorsunuz ENERJİNİZİN güçlü olduğu bir hafta. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Kendinize daha fazla güveneceksiniz. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

YAY:

Fırsatlar sizden yana ENTELEKTÜEL yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Bu hafta kozmik gücün etkisiyle yön değiştiren isteklerinizdeki düzeni kurmayı başaracaksınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek zamanı doğru kullanacaksınız. Fırsatları doğru bir şekilde kullanırken başarılı çalışmalara imza atacaksınız.

OĞLAK:

Hedeflerinize koşuyorsunuz DUYGUSAL ilişkilerinizde baskın olacaksınız. Bu dönem, aşk yaşamınızı zorlayacaksınız. İlişkiniz zor şartlarda gelişecek. Kişisel cazibenizin yüksek olması nedeniyle farklı arkadaş gruplarınız olacaktır. Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi daha hızlı hareket etmeye yönlendiriyor. Maddi ve duygusal konuları bir arada götürebilmelisiniz.

KOVA:

Disiplinli davranıyorsunuz Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak. Arkadaşlık ve dostluk kavramlarının ön planda olduğu bir hafta. Beraberliklerinizde yoğun duygular içinde, fedakarlık sınırlarınızı aşan davranışlar içinde olacaksınız. Eşinizle bağlarınız güçleniyor. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız.

BALIK:

Güven duygusu önemli BU hafta enerjinizin oldukça güçlü olması, çevrenizde tercih edilen bir kişi olmanızı sağlayacaktır. Aşkta ilginçlikler ve sürprizler söz konusu olacaktır. Sizden, kariyer olarak oldukça güçlü ve üstün durumda olanlardan etkileneceksiniz. Bazıları, birçok parametreye sahip oldukları için, daha özel kişilerle gönül ilişkilerine girecekler.