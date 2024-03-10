Tasarım ve mimarinin sürdürülebilir gücü

EDGELAND EVİ - ABD

Sürdürülebilir mimari Edgeland Evi Austin, Teksas'ta yenilen miş boş bir arsada yer alıyor. Tasarımı, Kızıl derili çukur evlerinden esinlenmiş. Ev, birbirini güneşten koruyan iki yaprak kanattan oluşu yor. Hava sirkülasyonu için iki kanat arasında doğrusal bir avlu uzanıyor. Ev, arazi üze rinde minimum etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmış. Eğimli yeşil çatısının ıssız toprakları ve vahşi yaşamı iyileştirdiği söyleniyor.

CASA NİLAU - MEKSİKA

Casa Nilau, Mexico City'de modernize edilmiş iki katlı bir aile evidir. Bu sürdürülebilir mimari karbon izini en aza indirmek için kapladığı alan 2.754 fit kareden 1.937 fit kareye düşürüldü, böylece iç alan yeniden yapıldı. Bu enerji verimli ev, ayda 15 dolar değerinde elektrik ve doğal gaz kullanıyor. Sürdürülebilir mimaride kullanılan pasif sistemler sayesinde çatılardan ve teraslardan suyu toplamak ve içme suyuna dönüştürmek için karbonla etkinleşen filtreler kullanan bir yağmur suyu toplama sistemi de bulunuyor.

SONBAHAR EVİ -ABD

California'nın güney tarafında yer alan bu 3 yatak odalı ev, suya doğru eğimli birçok evle çevrilidir. Sürdürülebilir mimaride kullanılan malzemeler arasında yüksek performanslı cam kaplaması, okyanus ve çevredeki doğanın maksimum manzarasını sunarken her odaya gün ışığı erişimi sağlarken, güneş ısısının birikmesini azaltıyor. Evin her yerinde termal konforu korumak için radyan sıcak su ısıtması kullanılır ve yerleşimi baca havalandırmasını da kolaylaştırıyor.

OUTREAL HOUSE - POLONYA

Sürdürülebilir mimari OUTrial House, Polonya'nın Ksiazenice kentinde 1.440 metrekarelik bir arazi üzerinde yer alıyor. Evin toplam alanı 180 metre karedir. Çimenli arazi ev için yeşil bir çatı görevi görmek için zeminin bir kısmını kaldırarak tüm yıl boyunca doğal yalıtım sağlıyor. Birinci kattaki geniş tabandan tavana cam paneller, doğal ışığın içeri girmesine izin verir ve çevredeki yeşilliklerin hoş bir manzarasını sunuyor.

RESİDENCE CARUTE BULVARI - ABD

Dallas, Texas'ta bulunan Gold LEED sertifikalı ev zarif tasarımı lüks ve sürdürülebilir yaşamla harmanlanıyor. Ev, sitedeki mevcut ağaçların arasına sığacak şekilde inşa edillmiş. Düz yatay yüzeylere ve cephe boyunca farklı şekillerde tekrar eden çizgilere sahip ve çevredeki ağaçları öne çıkarıyor. Ev, kaplamalarında geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılmasına ek olarak, güneş panelleri ve kuraklığa dayanıklı peyzaj tesislerine de sahip.

ZEB PİLOT HOUSE- NORVEÇ

Norveç, Larvik'teki bu evin toplam alanı 220 metrekare. Sürdürülebilir mimari belirgin bir güneydoğu yamacına ve güneş panelleriyle kaplı eğimli bir çatıya sahip. Evlerin vb. enerji ihtiyacını karşılayacak yer altı enerji kaynakları bulunuyor. Sürdürülebilir mimaride kullanılan pasif sistemler evin cam panellerinin şekli, yönü ve yerleşimi, pasif ısıtma ve soğutma sağlamak için özel olarak tasarlanmış. İç tasarım da iç mekan iklimini ve hava kalitesini iyileştirmek için özenle seçilmiş.

MO EVİ- İSPANYA

Aile evi Madrid, İspanya'nın dışındaki ormanda yer alıyor. Bu evin parçalı tasarımı, ağaçların arasına kutu benzeri kütleler koyarak ormanla uyum sağlama arzusundan doğmuş. Sürdürülebilir mimari, derin bir temel ihtiyacını ortadan kaldıran ve daha iyi yalıtım sağlayan hafif çapraz lamine ahşap panellerle inşa edilmiş.

GÖLET EVİ - ABD

New York'ta L şeklinde iki katlı bir ev, kat planına bir arka bahçe verandası ve büyük bir havuz ekleyerek mükemmel bir dikdörtgen şekli alıyor. Gölün güneyinde yer alan bu evin tasarımı, enerji tasarruflu cam bölmelerin kapsamlı kullanımı yoluyla iki bitişik su kütlesinin manzarasını en üst düzeye çıkarıyor. Bunlar bol miktarda doğal ışık sağlar ve yaz aylarında güneş ısısındaki artışı en aza indirmek ve kışın korumak için pencere ve güneş şemsiyeleri kullanıyor.

SLİPHOUSE- İNGİLTERE

Bu sürdürülebilir mimari Güney Londra, Brixton'da 200 metrekarelik bir evdir. Ev, hepsi yarı saydam cam panellerle kaplı, birbirinden hafifçe kaydırılmış üç kutudan oluşuyor. İç mekan termal konforu, mekanik havalandırma, güneş pilleri ve yağmur suyu toplama sistemi için bir güneş enerjisi ısı pompası ile donatılmış.