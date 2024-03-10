Zaman makinesi sizi Antik Roma’ya götürüyor

Yeni nesil müzecilik anlayışının en gelişmiş örneklerinden biri olan Efes Deneyim Müzesi, Efes Antik Kenti'nin Roma Dönemi'ndeki halini deneyimlemenizi sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde DEM Müzecilik tarafından kurulan bu deneyim müzesi ziyaretçilere bambaşka bir heyecan yaşatıyor. "Immersive (katılımcı)" teknoloji kullanılarak hayata geçirilen müze, Ziyaretçilere Antik Roma'da bir gün geçirme fırsatı veriyor.

GERÇEĞE YAKIN DENEYİM

Antik Roma'daki günlük hayatı ele alan bu müze, günlük yaşantının farklı anlarına odaklanarak Efes Antik Kent'te yaşayan kişilere, Roma'nın önemli insanlarına ve yapılarına dikkat çekiyor. Böylece müzede hem görsel hem de işitsel anlamda kapsayıcı ve etkileyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı odalardan oluşan müzede odaların içine kurulan sistemler sayesinde dönemin günlük hayatını izlemiyor, resmen Antik Roma yaşantısının içinde vakit geçiriyorsunuz. Seslendirmeler ve ses efektleri ile güçlendirilen bu deneyim sayesinde gerçeğe oldukça yakın bir Antik Roma günü yaşamanız mümkün. Dönemin hem anlatıldığı hem de canlandırıldığı bu müzede zaman yolculuğu yaparak aklınızdaki pek çok soruya yanıt bulabiliyor ve üzerinde durduğunuz yerlerin çok eski dönemlerde nasıl göründüğüne şahitlik edebiliyorsunuz.

365 DERECELİK EKRANLAR

Efes Antik Kenti içerisinde bulunan Efes Deneyim Müzesi binası, antik dönemin günlük yaşantısına dokunabilmek için ayrıntılı şekilde hazırlanmış. Buraya Efes Antik Kenti'nin içinden geçerek gidebiliyorsunuz. Müzenin bulunduğu alanda sizi bir bahçe ve bir bilet gişesi bekliyor. Müze binası ise üç ayrı salondan oluşuyor. Gösterinin başladığı salon diğerlerinde olduğu gibi 365 derecelik ekranlarla çevrili. Hikaye bu salonda başlıyor ve kendinizi bir anda tarihte yüzlerce yıl geriye gitmiş gibi hissediyorsunuz. Üç farklı bölümden oluşan bu müzenin her bir salonunda Antik Roma'nın değişik bir anı ve kişisine şahitlik ediyorsunuz.

DENEYİM MÜZESİ NASIL GEZİLİR?

Efes Deneyim Müzesi'ne gittiğinizde ilk yapmanız gereken şey gişeden biletlerinizi almak. Biletlerinizi aldıktan sonra kısa bir süre bahçede beklemeniz gerekebilir. Bu sırada görevliler size içeride kullanmanız için kulaklık getirecekler. Görevliler ayrıca içerideki seslendirmeleri hangi dilde dinlemek istediğinizi de burada soruyorlar. Müzede yapılan seslendirmeler için İngilizce, Almanca, Rusça, Farsça ve Arapça dahil olmak üzere 16 farklı dil seçeneği bulunuyor.

Görüntüler ile birlikte seslendirme de ilk salona girdikten hemen sonra başlıyor. Odaların her yerinde dev ekranlar ve ses kabinleri bulunuyor. Odanın içindeyken görüntüleri izliyor gibi değil yaşıyor gibi hissediyorsunuz. Aynı zamanda kulaklık aracılığı ile görüntülerle ilgili anlatımlar da yapılıyor. Bu anlatımların Türkçe seslendirmesi ise Selçuk Yöntem tarafından yapılıyor. Kulaklık ile dinlediğiniz seslendirmenin yanında salonlarda bulunan gizli kabinlerden de ses efektleri geliyor. Bu da deneyimin çok daha gerçekçi bir hal almasını sağlıyor.

Her odada belirli bir süre kalınıyor ve sonra diğer odaya geçiliyor. Müzenin üç farklı salonunda Androklos'dan Kleopatra'ya, Markus Antonius'tan Artemis'e şehrin ve dönem tarihinin ünlü simalarıyla tanışabiliyorsunuz. Bunun yanında şehri daha yakından tanımak için tapınakları ziyaret edebiliyor, pazar yerlerini gezebiliyor, Arcadian yolundan yürüyebiliyor ve Teras Evler'deki hayatı tecrübe ederek Antik Roma'da Efes'te yaşamanın nasıl bir deneyim olduğunu öğrenebiliyorsunuz.