Bu atölyede Dostluk Kazansın

İzmir'de kültür ve sanat denildiğinde akla gelen isimlerden biri gazeteci, yazar ve yönetmen Gökmen Küçüktaşdemir.

İzmir Sinema Topluluğu'nun kurucusu Küçüktaşdemir, ödüllü filmleri ve projeleri ile dikkat çekiyor... Gazeteciliğe 2000 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde başlayan yazar ve yönetmen Gökmen Küçüktaşdemir, uzun yıllar kültür ve sanat muhabirliği yaptı, dergiler çıkardı.

Farklı sanat dallarındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan, Tınaztepe Üniversitesi'nde Sinema ve Tıp dersi veren Küçüktaşdemir, kendisini kent kültürünün gelişimine katkı sağlamaya çalışan bir kültür ve sanat işçisi olarak tanımlıyor.

Kurucusu olduğu İzmir Sinema Topluluğu'nun çatısı altında 2 yıldır Kısa Film Geceleri düzenleyen Küçüktaşdemir, pek çok filmi yönetmenleri ve ekipleriyle birlikte seyirciyle buluşturdu.

Karaca Sineması, Urla Dam, Kendine Alan ve Bi'nevi Sahne'de düzenlenen etkinlikler, gençlere hem eğitici hem de eğlenceli zaman yaşatıyor.

Bugüne kadar çektiği "Zamanın Elleri", "Dijital Bataklık", "Rujunu da Al Gel", "Can Nene", "Müdavim" ve "Çekirge" adlı 6 kısa filmi farklı ülkelerde gösterilip ödüller alan Küçüktaşdemir, belgesel ve tanıtım filmleri de çekiyor. Küçüktaşdemir, son olarak yazdığı "Bağ" filmi senaryosu ile ÖĞ-DER'den en iyi 2. senaryo ödülünü aldı.

2 PROJE ÖDÜLÜ BİRDEN

Geçtiğimiz yıl İzmir Aşkına 8500 müzikalinin yönetmenliğini de yapan Küçüktaşdemir'in bugüne kadar yazmış olduğu 3 roman ve pek çok öyküsü bulunuyor. Küçüktaşdemir, son olarak kurduğu Herkes Biraz Yazar ekibiyle İzmir Kültür Fonu'ndan 2 proje ödülü birden aldı. Küçüktaşdemir, Dostluk Kazansın projesi kapsamında yeni çok yazarlı kitap için ücretsiz yazarlık atölyelerine başlıyor. Atölyeye katılan öğrenciler proje sonunda Dostluk Kazansın kitabının yazarlarından biri olacak.

- 2014 yılında yine çok yazarlı bir kitaba imza atmıştın. O zaman kaç yazarı bir araya getirmiştin. Bu kez kaç yazar olacak?

2014 yılında yazdığımız Sensiz Ölümdür Aşk adlı kitap için 50 kişi bir araya gelmişti. Bu o zaman böyle kalabalık bir ekibin bir araya gelerek tek bir hikaye üzerinden yazdığı dünyada ilk romandı.

Geliri down sendromlu çocuklara bağışlanan kitap büyük beğeni topladı. 2. kitap için yazarlık atölyesi başladı. Atölye çalışmaları devam ediyor. Şu an kitapta kaç kişinin yer alacağı belli değil.

GRUP SİNERJİSİNİ SEVİYORUM - Yazarlık bireysel sanat. Neden bu kadar insanı bir araya getirmeye çalışıyorsun?

Benim Çoban Yıldızı ve Kayıp Anahtar adlı iki romanım var ama ben grup sinerjisi ile yapılan işleri seviyorum. Sonunda ortaya konan işten birlikte keyif almayı, birlikte anı biriktirmeyi, birlikte paylaşmayı, kitabın anlattığı hikayeyi birlikte daha çok insana ulaştırmayı seviyorum. Bu sadece kitapla da ilgili değil aslında. Sinema da bir ekip işidir. İyi bir ekibiniz varsa anlattıklarınız daha çok insana ulaşır. Belki de bu gazetecilikten gelme bir alışkanlıktır. Sonuçta orda da sayfaları dolduran bir ekip var.

BOL BOL FUTBOL DA VAR - Bu kez nasıl bir hikaye okuyacağız?

Kitap, dedesinin yaşadığı toprakları ziyaret etmeye giden Feruz Bozaslan'ın sonunda Fair Play ödülü aldıran yolculuğa götüren gerçek hikayesini anlatacağız. Romanda, bol bol futbol da olacak.

- Sen sadece kendi ürettiklerini anlatmıyor, başka insanların da yaptıklarının da göz önüne çıkmasını istiyorsun. Bu kitap ve radyo programında da sanki bunu amaçlıyor gibisin?

Evet tam olarak bu. Ortada şimdilik çok anlatamayacağım nefis bir hikaye var. Ve bunu herkes bilmeli diye düşünüyorum. Radyo Ege'deki Tutkunun Peşinde adlı programımda da yıllardır tutkusunun peşinden giden başarılı insanları konuşturuyorum.

Yaptıklarını, ürettiklerini birileri görsün, örnek alsın istiyorum. İnsan insandan öğrenir.

- Bir yandan bilgini paylaşmayı da seviyorsun, değil mi?

Evet seviyorum. Bildiklerimi özel yazarlık derslerimde

ya da Tınaztepe Üniversitesi'nde başladığım Sinema ve Tıp derslerinde anlatmak bana keyif veriyor.

Gelecekte bu işe daha çok zaman ayırabilirim.

-Yeni projelerin var mı?

Bir kısa ve bir uzun metraj film projem var. Yakın zamanda ikincisi yapılacak olan Mitoloji Film Festivali'nin de İzmir ayağında sanat yönetmenliğini üstleneceğim.

"İZMİR SİNEMA TOPLULUĞU HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

- İzmir Sinema Topluluğu, etkinlikleri de kentin kültür sanat hayatına renk kattı. Kısa filmlere olan ilgi nasıl?

ÖDÜLLÜ olup olmadığına bakmadan, kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel pek çok filmi yaklaşık 2 yıldır İzmir Sinema Topluluğu çatısı altında seyirciyle buluşturmayı sürdürüyorum. İzmir Sinema Topluluğu, Karaca Sineması, Urla Dam, Kendine Alan ve Bi'nevi Sahne'de onlarca filmi, onların ekiplerini ve yönetmenlerini seyirciyle buluşturdu. Her bir buluşma yeni hikayeler taşıdı salonlara ve hep birlikte öğrendik kendini arayanların benzersiz yolculuğunu. Sinemayla ilgilenenlerin bir buluşma noktası olarak, yeni projelerin doğumuna tanıklık ettik. Oyuncu, festival yöneticisi, akademisyen konuklarımız oldu. İlk kez, Balinanın Bilgisi adlı uzun metraj filmin tanıtımı Kısa Film Gecesi'nde gerçekleşti. İzmir Sinema Topluğu şimdilik sosyal medya üzerinden ve "www.cineseyir. com" adlı bir web sitesinden insanlara ulaşıyor. Bu web sitesi yakın bir zamanda sinema üzerine yazmak isteyenlere alan açacak, yapılacak eğitimleri ve farklı etkinlikleri duyuracak. Tüm bu yapılanlara gösterilen ilgi güzel. Ayrıca kısa filim seyircisi de giderek artıyor.