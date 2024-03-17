Çanakkale Zaferi’nin destansı ruhu Menemen’de

KUZEY Ege'nin açık havada alışveriş imkanı sunan tek AVM'si Novada Menemen AVM, büyük zaferin 109. yıldönümünü coşku ile kutlayacak. Tarihe altın harflerle yazılmış milli kahramanlık destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın işbirliği ile Novada Menemen Alışveriş Merkezi'nde, 21 mart - 24 mart tarihleri arasında, toplam da 4 gün boyunca gerçekleşecek olan "orijinal harp malzemeleri ve kişisel objeler sergisi" açılacaktır.

Tüm ziyaretçilerine açık olan sergi ücretsiz olarak gezilebilecektir. 21 Mart tarihinde başlayacak olan bu özel sergi, Alışveriş Merkezi içerisinde 1. katta bulunan sergi alanında 10.00 ile 22.00 saatleri arasında görülebilecek.