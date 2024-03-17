Denizli’nin ‘Gastronomi Haritası’ oluşturuldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Denizli gastronomi turizminin geliştirilmesi ve yöresel lezzetlerin nesilden nesile aktarılması için "Denizli Gastronomi Haritası"nı oluşturdu.
Prof. Dr. Serkan Bertan, yöreye özgü zengin lezzetlere sahip olan Denizli mutfağında sebzeli yemeklerin ağırlıklı olarak yer aldığını, Denizli tandır kebabı, keşkek, Tavas baklavası, Kale biberi, Serinhisar leblebisi, Çameli fasulyesi gibi tescilli birçok yöresel lezzet bulunduğunu ifade etti.
Denizli mutfağının gastronomi turizmi için önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bertan, tarafından oluşturulan gastronomi haritası incelendiğinde "Denizli Gastronomi Haritası"nda yer alan yöresel lezzetler şöyle...
PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ
Denizli tandır kebabı, kuru patlıcan dolması, keşkek, irmik tatlısı, tarhana, etli nohut, etli bamya, fasulye, katmer. ACIPAYAM
Top tarna, tarnaşı, arabaşı, sareli (sareyli), sulu dirlime, bibertuzu, pekmezli un helva, etli kuru biber patlıcan dolması, erişte çorbası, bişi, nohutlu tavuklu bulgur pilavı, soğanlı yoğurt böreği, haşhaşlı çörek.
BABADAĞ
Keşkek, erişte çorbası, pekmez köftesi, patlıcan közlemesi, şakşuk yemeği, etli gevrek, kuru patlıcan dolması, soğanlı gevrek, pekmezli top helva, pekmez bulamacı, kuyu tandır, tesbi aşı, amedi böreği, arabaşı, kıkırdak beyzimesi, top tarhana aşı,
BAKLAN
Tarhana aşı, arabaşı, nohut aşı, keşkek, et yemeği, kabak tatlısı, tutmaç çorbası, topalak aşı, yaprak sarma, patlıcan közlemesi, çiğirdek, göce köttüsü, biber aşı, un helvası, kuru biber ve patlıcan dolması, aşure
BEKİLLİ
Depit aşı, katmer, keşkek, irmik helvası, pişmiş tarhana.
BEYAĞAÇ
Yoğurtlama, topan tarna, acılı kavurma, erikli kuru fasulye, erikli et kavurma, topan tarhana, tavuk ekşilemesi, kırtıl çayı, taze fasulye yoğurtlaması, keşkek, sareli tatlısı, pekmezli nişasta helvası tatlısı, pekmezli tatlı, erik ekşili tez turşu
BOZKURT
Cızlama, kiide, muhacir böreği, muhacir somunu, katıklı dolma, düğün kolacı, sütlü biber aşı, sütlü çorba, dolama,
BULDAN
Balcan soğan, çağla dövmesi, göce aşı, kuru dolma, saraylı tatlısı, buldan simidi, buldan pidesi, dizi biber, dizi fasulye, dizi erik, dizi bamya, kabak pidesi, bulambaç tatlısı, köğtü, günbalı.
ÇAL
Börülce gevreklemesi, yaprak sarma, keşkek, depit aşı, etli kuru patlıcan dolması, katmer, soğan böreği, kuru biber turşusu, çiğirdek tatlısı, kabak tatlısı, irmik helvası, pekmez, arabaşı, yaş üzüm reçeli, bessel tatlısı, kuyruk helvası, etli bamya, ovalamaç, kemikli bulgur aşı, pirinç aşı, kabak aşı, sulu kavurma, ala dana bükmesi, Süller baklavası, Çal pidesi.
ÇAMELİ
Meneviş yoğurtlaması, kuru fasulye, kuru biber yoğurtlaması, leğen böreği, oğlak kebabı, tarhana çorbası, arabaşı, kuru biber ekşilemesi, acılı ezme, alabalık, gındıra çorbası, tandır.
ÇARDAK
Yaprak sarma, keşkek, topça, tarhana, gömbe, kapama, pancar kavurması, bulgur aşı, nohut aşı.
ÇİVRİL
Dişli balık dolması, keşkek, katmer, omaç omeç ovmeç, arabaşı, gömbe, hamursuz, pelte, etli topça, topalak aşı, kuru patlıcan yemeği, haşhaşlı katmer, yoğurtlu patlıcan gömbesi, çoban helvası, kaymak baklavası, pekmez bulamacı, un helvası, garma gatma, incir dolması, bükme, etli bamya, topalak aşı, bulgurlu patlıcan aşı, etli topça, kaymaklı baklava.
GÜNEY
Çaput aşı, keşkek, kuru patlıcan dolması, garma gatma, çiğ sarma, köz turşusu, dığan katmeri, koruk turşusu, göce aşı, tarhana, pekmez bulambacı, un helvası.
HONAZ
Etli bakla fasulye, bakla kaynatması, yuvalama, gömbe, arabaşı.
KALE
Biber tatarı, baklava, karışık etli dolma, damat şurası, yağda kızartılmış çıtır biber, biber dolması, üç kulak tatlısı.
SARAYKÖY
Etli kuru fasulye, keşkek, tarhana, etli bamya, patlıcan közleme, dolma, molivelli turşusu.
SERİNHİSAR
Patlıcan dolması, etli nohut yemeği, tana (tarhana) aşı, gavurma aşı, leblebi.
TAVAS
İçli-dışlı tahanlı pide, top tarhana (etli), kuru patlıcan dolması, kaşık helva, Tavas baklavası, Tavas güveci, gaygana tatlısı, tenem helva, kuyruk helvası, saraylı tatlısı, soğan aşı, gelin turşusu, toga aşı, un helvası, bisi bisi, yavan tarhana aşı, erişte, şipit, Tavas yoğurdu ve tutmaç aşı.