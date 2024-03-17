Denizli’nin ‘Gastronomi Haritası’ oluşturuldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Denizli gastronomi turizminin geliştirilmesi ve yöresel lezzetlerin nesilden nesile aktarılması için "Denizli Gastronomi Haritası"nı oluşturdu.

Prof. Dr. Serkan Bertan, yöreye özgü zengin lezzetlere sahip olan Denizli mutfağında sebzeli yemeklerin ağırlıklı olarak yer aldığını, Denizli tandır kebabı, keşkek, Tavas baklavası, Kale biberi, Serinhisar leblebisi, Çameli fasulyesi gibi tescilli birçok yöresel lezzet bulunduğunu ifade etti.

Denizli mutfağının gastronomi turizmi için önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bertan, tarafından oluşturulan gastronomi haritası incelendiğinde "Denizli Gastronomi Haritası"nda yer alan yöresel lezzetler şöyle...

PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ

Denizli tandır kebabı, kuru patlıcan dolması, keşkek, irmik tatlısı, tarhana, etli nohut, etli bamya, fasulye, katmer. ACIPAYAM

Top tarna, tarnaşı, arabaşı, sareli (sareyli), sulu dirlime, bibertuzu, pekmezli un helva, etli kuru biber patlıcan dolması, erişte çorbası, bişi, nohutlu tavuklu bulgur pilavı, soğanlı yoğurt böreği, haşhaşlı çörek.

BABADAĞ

Keşkek, erişte çorbası, pekmez köftesi, patlıcan közlemesi, şakşuk yemeği, etli gevrek, kuru patlıcan dolması, soğanlı gevrek, pekmezli top helva, pekmez bulamacı, kuyu tandır, tesbi aşı, amedi böreği, arabaşı, kıkırdak beyzimesi, top tarhana aşı,

BAKLAN

Tarhana aşı, arabaşı, nohut aşı, keşkek, et yemeği, kabak tatlısı, tutmaç çorbası, topalak aşı, yaprak sarma, patlıcan közlemesi, çiğirdek, göce köttüsü, biber aşı, un helvası, kuru biber ve patlıcan dolması, aşure

BEKİLLİ

Depit aşı, katmer, keşkek, irmik helvası, pişmiş tarhana.

BEYAĞAÇ

Yoğurtlama, topan tarna, acılı kavurma, erikli kuru fasulye, erikli et kavurma, topan tarhana, tavuk ekşilemesi, kırtıl çayı, taze fasulye yoğurtlaması, keşkek, sareli tatlısı, pekmezli nişasta helvası tatlısı, pekmezli tatlı, erik ekşili tez turşu

BOZKURT

Cızlama, kiide, muhacir böreği, muhacir somunu, katıklı dolma, düğün kolacı, sütlü biber aşı, sütlü çorba, dolama,

BULDAN

Balcan soğan, çağla dövmesi, göce aşı, kuru dolma, saraylı tatlısı, buldan simidi, buldan pidesi, dizi biber, dizi fasulye, dizi erik, dizi bamya, kabak pidesi, bulambaç tatlısı, köğtü, günbalı.

ÇAL

Börülce gevreklemesi, yaprak sarma, keşkek, depit aşı, etli kuru patlıcan dolması, katmer, soğan böreği, kuru biber turşusu, çiğirdek tatlısı, kabak tatlısı, irmik helvası, pekmez, arabaşı, yaş üzüm reçeli, bessel tatlısı, kuyruk helvası, etli bamya, ovalamaç, kemikli bulgur aşı, pirinç aşı, kabak aşı, sulu kavurma, ala dana bükmesi, Süller baklavası, Çal pidesi.

ÇAMELİ

Meneviş yoğurtlaması, kuru fasulye, kuru biber yoğurtlaması, leğen böreği, oğlak kebabı, tarhana çorbası, arabaşı, kuru biber ekşilemesi, acılı ezme, alabalık, gındıra çorbası, tandır.

ÇARDAK

Yaprak sarma, keşkek, topça, tarhana, gömbe, kapama, pancar kavurması, bulgur aşı, nohut aşı.

ÇİVRİL

Dişli balık dolması, keşkek, katmer, omaç omeç ovmeç, arabaşı, gömbe, hamursuz, pelte, etli topça, topalak aşı, kuru patlıcan yemeği, haşhaşlı katmer, yoğurtlu patlıcan gömbesi, çoban helvası, kaymak baklavası, pekmez bulamacı, un helvası, garma gatma, incir dolması, bükme, etli bamya, topalak aşı, bulgurlu patlıcan aşı, etli topça, kaymaklı baklava.

GÜNEY

Çaput aşı, keşkek, kuru patlıcan dolması, garma gatma, çiğ sarma, köz turşusu, dığan katmeri, koruk turşusu, göce aşı, tarhana, pekmez bulambacı, un helvası.

HONAZ

Etli bakla fasulye, bakla kaynatması, yuvalama, gömbe, arabaşı.

KALE

Biber tatarı, baklava, karışık etli dolma, damat şurası, yağda kızartılmış çıtır biber, biber dolması, üç kulak tatlısı.

SARAYKÖY

Etli kuru fasulye, keşkek, tarhana, etli bamya, patlıcan közleme, dolma, molivelli turşusu.

SERİNHİSAR

Patlıcan dolması, etli nohut yemeği, tana (tarhana) aşı, gavurma aşı, leblebi.

TAVAS

İçli-dışlı tahanlı pide, top tarhana (etli), kuru patlıcan dolması, kaşık helva, Tavas baklavası, Tavas güveci, gaygana tatlısı, tenem helva, kuyruk helvası, saraylı tatlısı, soğan aşı, gelin turşusu, toga aşı, un helvası, bisi bisi, yavan tarhana aşı, erişte, şipit, Tavas yoğurdu ve tutmaç aşı.