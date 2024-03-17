İAOSB kadınları buluştu

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Sanayici ve İşadamları Sağlık ve Eğitim Vakfı Kadınlar Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında geniş katılımlı bir gece düzenledi.

Kulüp Başkanı Begüm Karace ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde, Çiğli L'aura By Naci Usta Restoran'da gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın eşi İrem Beyza Elban ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte 300'e yakın kadın katıldı.

KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ

Birbirinden şık hanımların buluştuğu organizasyonda ünlü mankensunucu Ceylan Saner ile tiyatro ve dizi oyuncusu Ragıp Savaş keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Gecenin geliri ise İAOSB Vakfı tarafından kadınlar yararına yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ayrıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatan Başkan Begüm Karace, "İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü, 29 Ekim 2023'te 'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 öncü kadın' sloganıyla yola çıkarak kuruldu. O günden buyana İAOSB içindeki kadınların iş hayatında daha iyi hale gelebilmesi için çalışmalar yaptı. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.