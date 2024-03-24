Sigara menopoz yaşını 2 yıl öne çekiyor!

Kadınlarda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği dönem 'menopoz' olarak adlandırılıyor. Ülkemizde kadınlar genellikle 45-49 yaşları arasında menopoza giriyor. Bazı hatalı alışkanlıklarımızın menopozu hızlandırdığına işaret eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burcu Yılmaz, "Menopoz önlenebilir ya da geciktirilebilir bir durum değildir. Ancak süreci hızlandırabilen bazı hatalı alışkanlıklara dikkat ederek menopoza daha erken yaşta girilmesi önlenebilir" diyerek uyarılarda bulundu. İşte o hatalı

alışkanlıklar...

Sigara içmek Uzun süreli ve düzenli sigara içen her 10 kadından 1'inin erken menopoz için risk altında olduğunu gösteren çalışmalar mevcut.

Günde bir paket ve üzeri sigara içen kadınların menopoza ortalama 2 yıl önce girdikleri belirtiliyor.

Bu etkinin sigara dumanında bulunan polisiklik hidrokarbonların yarattığı doku toksisitesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

D vitamini eksikliği Yapılan çalışmalarda, D vitamini eksikliğinde daha az folikül, yani yumurta geliştiği gözlenmiş. D vitamini ve güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanabilmek için Mart- Ekim ayları arasında, 11.00-15.00 saatleri dışında, her gün 25-30 dakika güneşlenmeniz çok önemli.

Ayrıca her yıl mutlaka D vitamini seviyenize baktırıp, gerekirse takviye ilaç almak için hekiminize başvurmayı ihmal etmeyin.

Zayıf ya da şişman olmak Beden kitle indeksinin normalin üzerinde veya altında olması da menopozu hızlandırabilen önemli bir risk faktörü. Çok zayıf olmak, örneğin yağ kitle indeksinin yüzde 12'inin altında olması daha az yağ dokusu, dolayısıyla daha az östrojen deposuna sahip olmak demek.

Çünkü östrojen dengesi periferal yağ dokuyla birebir ilişkili oluyor.

Anormal düzeyde düşük yağ dokusu adetlerin kesilmesine ve her 3 kadından 1'inin daha erken yaşta menopoza girmesine neden olabiliyor.

Öte yandan obezite de menopozu hızlandıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Periferik yağ dokusu arttıkça östrojen dengesi bu sefer de terazinin diğer yönünde olumsuz olarak etkilenerek, adet döngülerini ve yumurta kalitesini olumsuz etkiliyor.

Yetersiz kalsiyum Yapılan çalışmalarda kalsiyumdan zengin beslenen kadınlarda erken menopoz yüzde 13 oranında daha az gözlenmiş. En önemli kalsiyum kaynakları süt ve süt ürünleridir.

Bunun dışında pekmez, susam, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, fındık ile fıstık da kalsiyumdan zengin besinlerdir.

Hareketsiz yaşam Hareketsiz bir yaşam tarzı toksinlerin vücutta birikmesine neden oluyor.

Bunun aksine düzenli yapılan egzersiz sayesinde kalp hızının artması oksijenli kanın vücuda daha fazla pompalanmasını sağlıyor.

Dolaşımdaki bu artış toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca egzersiz vücut ısısını artırarak toksinlerin atılmasında rol oynayan ter bezlerini tetikliyor.

Sağlıksız beslenme İşlenmiş besinler, rafine karbonhidrat ve basit şekerler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara sebep oluyorlar. Bunun sonucunda hormon regülasyonunu bozarak potansiyel olarak erken menopoza yol açabiliyorlar. Aynı şekilde doymuş ve trans yağlar da hormon regülasyonunu bozabiliyor.

Kronik stres Kronik strese maruz kalmak, uzun süren yüksek kortizol seviyeleri maruziyeti anlamına geliyor. Bu durum da vücuttaki hormon dengesini, özellikle östrojen ve yumurtlama düzenini, dolayısıyla adet düzenini etkileyebiliyor.