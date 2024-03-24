Sosyal etkinlikler enerjimizi artırıyor

KOÇ: Yeni tekliflere açıksınız

BU hafta aşk ve özgürlük duyguları arasında bocalamanız mümkün. Ay tutlması karşıt burcunuzda.

Gizemli ve enerjik bir evrim içindesiniz. Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz.

Daha güzel ve iyiye doğru yol almak istiyorsunuz.

Aileniz ve işiniz arasında tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşinizi severek yapmak size çok şey kazandırıyor. Yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Yeni iş tekliflerine açık olmalısınız.

BOĞA: Kararlarınızda ısrarcısınız

URANÜS yedi yıl boyunca burcunuzda ilerliyor. Ay tutulması çalışma evinizde.

Sadece özgürlük duyguları yetmiyor. Birçok fırsat aynı anda ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular farklı olmanızı sağlayacak. Partnerinizle aranızdaki sorunların çözümü için anlaşma yoluna gideceksiniz. Yüksek standartların kişisi olduğunuz için, kendinizi ispat edeceğiniz konularla ilgi göreceksiniz. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak.

İKİZLER Mantıklı olmalısınız

DUYGUSAL konularda mantıklı hareket etmek zorundasınız. Ay tutulması aşk ve sosyal evinizde. Bazılarınız partnerinizle maddi konularınızı birleştirirken, bir kısmınız da ihtilafa düşebilirsiniz.

Yine bu hafta, size maddi çıkar sağlayacak kişilerle aşk ve iş birleşimleri yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz alanlardan uzaklaşma isteği içinde olacaksınız.

Gerçekleştirmek istediğiniz konularda başlangıç temellerini atabilirsiniz.

YENGEÇ Değişim içindesiniz

İSTEKLERİNİZİN öne çıkmasıyla daha enerjik hissedecek, bireysel çalışmalara yöneleceksiniz. Egonuzu dinliyor, her şeyi kendi çabanızla çözmeye çalışıyorsunuz.

Bu hafta, değer kavramlarınız önemli. Ay tutulması ailenizde. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz.

Değişim içinde olduğunuz farkındasınız.

ASLAN Organizasyonlar önemli

AY tutulması iletişim evinizde.

Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Bu hafta, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz. Organizasyonlar önem kazanıyor.

BAŞAK Yaşam kaliteniz düzeliyor

MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.

İşinizle ilgili önemli beraberlikleri ve ortaklıkları kurmanız, bu beraberlikleri yıllarca sürdürmeniz yolunda etkiler alacaksınız.

Planlarınızdaki değişimlerin sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, detaylar üzerinde durmalısınız.

Ay tutulması finans evinizde.

Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

TERAZİ Çevrenize taviz vermeyin

AY tutulması kişisel evinizde gerçekleşiyor. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve mutlu hissettirecek sosyal çalışmalara ağırlık vereceksiniz.

Güçlü pozisyonlarda çalışarak, herkesi düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

Amaçlarınızdan taviz vermeden hızla gerçekleştirdiğiniz aktivitelerle başarılı bir dönem geçireceksiniz.

Düşüncelerinizin kabul görmesi enerjinizin yükselmesine neden olacaktır. Başarı yollarının güzel yansımalarından faydalanacaksınız.

AKREP Dengelerinizi koruyun

MESLEKİ konularda sorun çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; yapacağınız işlerde doğal akış içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve aynı zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde ikilem yaşamak istemiyorsanız, dengelerinizi korumak zorundasınız.

Ay tutulması bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor.

Doğru kararlar almalısınız.

YAY Yoğunluk sizi bekliyor

BU dönemde dostlarınızın fikirleri önemli olacak ve onlarla aynı doğrultuda hareket edeceksiniz. Geciken beklentileriniz sizi daha çok bileyecektir. Yoğun aktiviteler içinde, lider tavırlarınızla göz dolduracaksınız.

Mesleki anlamada size yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız.

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin.

İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar.

OĞLAK Cesaretiniz artıyor

KENDİNİZİ güvende hissetmek istiyorsunuz. Ay tutulması kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bu hafta risk almamaya ve temkinli olmaya özen göstermelisiniz.

Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak kişiler olacaktır. Yeni girişimler konusunda cesaretiniz artıyor.

Daha üretken olacaksınız.

Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Öz disiplininiz güçlenirken, rahat ortamları tercih edeceksiniz.

KOVA Hedeflerinizi belirlemelisiniz

İLİŞKİLERİNİZE saygın bir mesafe koyacaksınız.

Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve bazı kişilerle takışmamalısınız.

Ay tutulması ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Özgürlüğünüzü kısıtlayıcı aşklardan uzak kalmalısınız.

Marjinal düşüncede olan kişilerden hoşlanmanıza rağmen, geleneksel yapınızdan da ödün vermek istemeyeceksiniz. Hedefinizi iyi belirlemeli ve risklerden uzak kalmalısınız.

Karşınıza beklenmedik fırsatlar çıkacaktır.

BALIK Kendinizden eminsiniz

AY tutulması karşıt finans evinizde gerçekleşiyor.

Cesur olmanın tam zamanı. Satürn, bağlılık ve sadakat konusunda gereken öğretileri size sunacaktır.

Süregelen işbirliklerinde güzel bir birleşim yaşayacaksınız. Çünkü siz özgürlüğünüzü seviyor ve duygusal konularda yalnız kaldığınızda daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.

Yüksek enerjili hisleriniz nedeniyle önemli kapıları açacağınızı düşünerek, fevri davranışlardan kaçınmalısınız.