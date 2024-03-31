Abla kardeş aynı filmde buluştu

Yönetmenliğini Battal Karslıoğlu'nun yaptığı, aynı zamanda Ebru Erdemoğlu ile birlikte senaryosunu yazdığı "Sırrını Biliyorum" filmi, geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde vizyona girdi. Çekimlerin tamamı Bursa'da yapılan ve bu nedenle de ilk galasını Bursa'da düzenleyen filmin oyunculu gösterimi bu kez de İzmir'de yapıldı. Balçova Agora AVM sinemasında gerçekleşen gösterime, filmin başrol çocuk oyuncusu Beren Gençalp (12), aynı yapımda rol alan ablası Beyza Gençalp (20) ile ailesi, yakın arkadaşları ve Beren'in bağlı olduğu İzmir Güzeli Ajans'ın sahibi Adem Annaç ile oyuncuları katıldı.

İSPANYA'DAN ÖDÜL

Başrollerinde Timur Acar, Didem Balçın, Reha Özcan ve Eda Özerkan'ın yer aldığı filmde Nora karakterini canlandıran Beren Gençalp, kameralarla henüz 7 yaşındayken tanıştığını ve daha önce "Sefirin Kızı", "Evlilik Hakkında Her şey" ve "Misafir" dizilerinde oyunculuk deneyimi bulunduğunu söyledi. Küçük yaşına rağmen elde ettiği başarılarıyla 2 sene önce İspanya'da 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü kazanan Beren, ilk kez bir sinema çalışmasında kamera karşısına geçtiğini belirterek, "Kameralara alışkınım. O yüzden zorlanmadım. Beni zorlayan tek şey, çekimlerin dizilerdeki gibi 1-1.5 sene sürmemesi ve çok hızlı bitmesi. Bu kadar kısa süreli çalışmalara alışık olmadığım için çekimler bittiğinde kendimi biraz boşlukta hissettim" bilgisini paylaştı.

NORA OLMAYI ÇOK İSTEDİM

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Kevser" karakteriyle görev alan Beyza Gençalp de kardeşiyle ilk kez aynı projede rol aldıklarını belirterek, "Aynı filmdeydik ama ben onun büyüklüğünü canlandırdığım için doğal olarak hiçbir zaman aynı sahnelere denk gelemedik. 1.5 ay kadar Bursa'daydık ve çok güzel zaman geçirdik" dedi. Aynı duyguları aynı anda yaşayan bir komşuyla başka bir kızın inanç hikayesini anlatan filmde, seyirciyi hem güldüren hem de hüzünlendiren sahnelerin olduğunu söyleyen Beren Gençalp, "Bana birkaç kez film projeleri teklifi gelmişti ama geri çevirmiştim. Bu senaryoda Nora karakterini kendime yakın hissettim, çok içime sindi ve o kızı mutlaka ben canlandırmalıyım diye düşündüm. O yüzden kabul ettim" açıklamasını yaptı.