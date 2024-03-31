Alice’in hayal dünyası Türkiye prömiyerini sundu

Lewis Carroll'un "Alice Harikalar Diyarında" ve "Aynanın İçinden" adlı çalışmalarından esinlenilerek Mozart Akademi tarafından sahneye taşınan "Alice in Wonder.land" adlı müzikal, Türkiye prömiyerini Tepekule Kongre Merkezi'nde sergiledi. Yönetmenliğini Bora Severcan'ın yaptığı müzikalin genel sanat yönetmenliğini İlhan Cinpir, müzik direktörlüğünü Oğuzhan Taşoluk ve koro şefliğini ise Fatma Cinpir gerçekleştirdi. Murat Ersoyluoğlu'nun koreografisinde iki bölüm halinde sahnelenen renkli gösterinin kostüm tasarımı Ebru Çulpan'a, dekor tasarımı ise Tayfun Çebi'ye aitti.

ÇOCUKLAR SANATA ULAŞSIN

Daha önce başka müzikallerde sahneye çıkan ve yaşları 7 ile 18 arasında değişen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden oluşan 28 çocuk, bu kez de rengarenk bir çalışmada bir araya geldi. 4-5 aylık hazırlık süreci sonrası deneyimli oyuncularla birlikte izleyici karşısına çıkan öğrenciler, sahnedeki başarılarıyla tam puan aldı. "Her çocuk sanata ulaşabilsin diye çocuk sanat buluşmaları" adıyla bir proje başlattıklarını söyleyen Mozart Akademi'nin kurucuları ve sahipleri İlhan ve Fatma Cinpir çifti ile halkla ilişkiler sorumlusu Gökhan Reşat Tansuğ, eseri izlemeye gelen İzmir'deki özel okulların yöneticileri, öğrencileri ve firma temsilcilerinin, maddi imkanı yeterli olmayan devlet okullarındaki öğrencilere destek olmak amacıyla onlar adına bilet alıp gösteriyi izlemelerine yardımcı olduklarını belirtti. "Alice in Wonder.land", bundan sonraki süreçte İzmir'in çevre illerinde ve İstanbul'da yeniden seyirci ile buluşacak.