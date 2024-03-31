İzmirliler Haberstock ile tanışacak

Dünyanın en genç şeflerinden Maximilian Cem Haberstock İzmirlilere unutulmaz bir konser deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Orkestra şefi, piyanist ve besteci olan 19 yaşındaki Haberstock, 6 Nisan Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nı yönetecek. Haberstock'un Türkiye'de yöneteceği bu ilk konserde yine genç ve başarılı keman sanatçısı 21 yaşındaki Tassilo Probst, Tchaikovsky'nin keman konçertosunu icra edecek. Ahmed Adnan Saygun Orkestrası, Haberstock yönetiminde Schumann'ın No.4 Op.120 re minör senfonisini de seslendirecek.

ULUSLARARASI BAŞARI

Almanya'nın Münih kentinde Türk anne ve Alman babanın oğlu olarak dünyaya gelen şef, piyanist ve besteci Haberstock, altı yaşından bu yana piyano çalıyor. Carl Bechstein Yarışması (Genç Müzisyen) da dahil olmak üzere birçok piyano yarışmasında birincilik ödülünün de sahibi olan Haberstock 9 yaşında beste yapmaya, 10 yaşındayken de orkestra şefliğine ilgi duymaya başladı. Genç sanatçı 12-15 yaşları arasında, dünyanın en saygın şeflerinden Mariss Jansons'un mentorluğunda çalıştı. Piyano alanında birçok ödül kazanan Haberstock, uluslararası alanda Carnegie Hall'de sahne alarak dikkatleri üzerine çekerken, Berlin'deki Schloss Bellevue'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier için Lang Lang ile birlikte unutulmaz bir konser verdi.

EN GENÇ KATILIMCI

MAXİMİLİAN Cem Haberstock, öğretmenlerinin arasında Prof. Thomas Böckheler (piyano) ve Prof. Kay Westermann'ın (kompozisyon) bulunduğu Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor. Haberstock aynı zamanda Prof. Georg Christoph Sandmann'da (Dresden) şeflik eğitimi alıyor. 20'den fazla ülkeden 52 seçkin genç müzisyenden oluşan "Genç Filarmoni Orkestrası Münih"in kurucusu olan Haberstock, 2023 yılında festival tarihinin en genç katılımcısı olarak Gstaad Şeflik Akademisi'ne kabul edildi. 18 yaşında ilk opera şefliğini Georges Bizet'nin Les Pecheurs De Perles (İnci Avcıları) ile yapan Haberstock, geçtiğimiz şubat ayında Johann Strauss'un Die Fledermaus (Yarasa) operetini başarıyla yönettikten sonra bir çok opera kurumunun dikkatini çekmeye başladı. GÜHER ve Süher Pekinel'in kurduğu Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Vakfı'nın ve Deutsche Stiftung Musikleben'in bursiyeri olan Haberstock, 2023/24 ve 2024/25 sezonları için, altı konser yöneteceği Oltenia Filarmoni'ye Baş Konuk Şef olarak atandı.