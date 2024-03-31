Şampiyon babasıyla mankenliğe hazırlanıyor

İranlı Ariyan Moumendoust 2 yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'e taşınıp burada yaşamaya başladı. 15 yaşındaki Moumendoust üç hayalinden birini başardı, şimdi de diğer ikisine hazırlanıyor. Çocukluğundan beri kısa boylu ve kilolu biri olan İnönü Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ariyan, gelişme çağında spora başlayıp kendisini rahatsız eden görüntüsünden kurtuldu. Bir yandan boyu uzayan bir yandan da yağlarını eritip kaslı bir vücuda sahip olan İranlı gencin bundan sonraki en büyük 2 hayali ise önce başarılı bir manken olmak ardından da oyunculuğa adım atıp kamera karşısına geçebilmek.

DALGA GEÇİYORLARDI

Kilolu olduğu yıllarda dış görünüşünden rahatsız olan ve arkadaşlarının alay etmesine daha fazla tahammül edemeyen Ariyan Moumendoust, "Babam eski vücut geliştirme şampiyonlarından olduğu için İzmir'de onun antrenörlüğünde kilolarımı verip vücudumu toparlamaya başladım. Şimdi daha mutluyum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Artık benimle dalga geçilmiyor, saygı duyuluyorum. Üstüne üstlük arkadaş sayım da arttı" yorumun yaptı. Oyunculuk yapıp meşhur olma hayalinin çocukluğundan beri var olduğunu belirten Ariyan, Türk erkek yıldızlardan Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman'ı örnek aldığını söylüyor. İran'da siyasi nedenlerden dolayı oyunculuk sektörünün çok fazla gelişmediğini ifade eden Ariyan, "Mankenlik ve oyunculuk orada daha kısıtlı ve zor yapılabiliyor. Bu yüzden de Türkiye'de yaşamayı tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.

HAFTANIN 4 GÜNÜ SPOR

Oğlunun çocukluktan beri boğazına düşkün olduğunu söyleyen anne Leila Ahmadi ise, "Aburcuburu çok yerdi ve fazla hareket etmezdi. Hep göbekliydi. Eğer bu değişimi yaşamayıp spora başlamasaydı belki bu yaşında 100 kiloyu geçecekti. Bu spor sayesinde mankenlik ve oyunculuğa daha fazla ilgi duymaya başladı. Dışarıdan sağlıksız yiyecekler yerine öğle yemeğini bile evden götürüyor. Kendini iyi kontrol ediyor" açıklamasında bulundu. 20 yıllık sporcu geçmişi olan ve pandemiden önce İran'da vücut geliştirme branşında birçok kez altın madalya kazanan baba Omid Moumendoust, "Haftanın 4 günü spor salonunda oğlumla birlikte ter atıyoruz. Ortalama 1.5-2 saat ağırlık çalışıyoruz. Onun azimli olması beni de mutlu ediyor. Spora erken yaşta başlaması çok güzel" dedi.