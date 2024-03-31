Tiyatro dekor tasarımları bu yıl 38. kez sergileniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), tiyatro dekorları eskiz sergisiyle büyük ilgi topluyor. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı'nın bu yıl 38. kez gerçekleştirdiği Tiyatro Dekor Kostüm Eskiz Maket Sergisi 5 Nisan'a kadar DESEM'de ziyaret edilebilecek. 38 yıldır sahne tasarımı ana sanat dalında okuyan öğrencilerin çalışmalarından oluşan bu sergi Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Karakalem desen, renkli çalışmalar, üç boyutlu uzam maketleri, Antik Yunan dönemi oyunlarından çağdaş oyunlara kadar birçok oyunun dekor- kostüm tasarımı, maket çalışmaları, kukla tasarımları, butaforlar, Antik Yunan, Osmanlı, Rönesans dönemi giysileri ve aksesuarların sergilendiği serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen- Öğr. Gör. Ayten Öğütcü yapıyor.