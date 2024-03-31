Yaz lastiğine geçme zamanı geldi

Güvenli bir sürüş için doğru mevsimde doğru lastiğin kullanımı büyük önem taşıyor. 1 Nisan itibarıyla yaz lastiğine geçiş dönemi başlıyor. Yaz lastikleri, özel sırt desenleri ve bileşimleri sayesinde ıslak ve kuru yol koşullarında yüksek kavrama, güçlü yol tutuş sağlıyor. Ayrıca virajlarda yüksek denge ve yaz sıcaklıklarında optimum kilometre performansı sunuyor. Yaz lastikleri ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerini kapsayan Nisan'dan Ekim'e kadar kullanılması öneriliyor. Lastik değiştirme işleminin de doğru ve güvenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Tekerleklerin jant bijonlarını gevşetmek, lastikleri çıkarmak, yeni lastikleri takmak ve bijonları sıkıştırmak gibi işlemlerin dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Baharın gelişiyle birlikte kış lastikleri de rafa kalkıyor. Peki kış lastiklerini nasıl saklamamız gerekiyor?

TEMİZLEMEDEN SAKLAMAYIN: Lastiklerinizi saklamadan önce, deterjan, su ve özel lastik fırçasıyla iyice yıkayın. Bu işlem, bir sezon boyunca biriken yol tozu ve fren kalıntılarını uzaklaştırmada etkilidir. Eğer lastiklerinizi jantlarıyla birlikte saklamayı planlıyorsanız, jantları da temizleyin. Ardından lastiklerin tamamen kuruduklarından emin olun.

HAVA GEÇİRMEYEN TORBALARDA SAKLAYIN: Her bir lastiği ebatına uygun geniş, hava geçirmeyen plastik torbalarla sarın. Torbanın ve lastiğin tamamen kuru olduğundan emin olun. Daha sonra torbadaki havayı mümkün olduğunca dışarı alıp ağzını sıkıca bantlayarak kapatın. Bu yöntem, lastikteki yağların buharlaşarak uçmasını önleyecektir.

GÜNEŞTEN KORUYUN: Ultraviyole (UV) ışınları ve güneşin direkt sıcaklığı, kauçuğun yapısına zarar verebilir. Lastiklerinizi depolarken doğrudan güneş ışığı almayan bir yere koyun. Açık havada bırakmayın. Lastikleriniz için serin, kuru, iyi havalandırılan ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yer seçmelisiniz. Bodrumlar veya iklim kontrollü odalar ideal saklama alanlarıdır. Eğer saklama alanınızda bir ısı kaynağı bulunuyorsa, lastiklerinizi bu kaynaktan uzak tutun.

KİMYASAL MADDELERDEN UZAK TUTUN: Lastiklere zarar verebilecek en tehlikeli maddelerden biri ozondur. Ozon, jeneratör, elektrik anahtarları, kuyu pompaları, merkezi vakum sistemleri gibi belirli elektrikli ekipmanlardan yayılabilir. Lastiklerinizi bu tür ekipmanların yakınında saklamaktan kaçının. Ayrıca lastikleri çözücüler, yakıtlar ve yağlayıcı maddelerden de de uzak tutun.

DİK KOYUN, İSTİFLEYİN VE ASIN: Lastiklerinizi depolarken üç farklı yöntemi tercih edebilirsiniz: Dikey bir şekilde konumlandırma, yatay olarak yan yana istifleme, özel kancalar veya raf sistemleri ile asma... Dik konumlandırma, lastiklere uygulanan baskıyı en aza indirerek onların şeklini korumasına yardımcı olur. Eğer lastikleri istiflemeyi tercih ederseniz, yüksekliklerini kontrol altında tutarak devrilme riskini azaltmaya çalışın. Jantlı lastikler için başka bir uygun seçenek, özel olarak tasarlanmış lastik raflarına ya da kancalara asarak saklamaktır. Ancak jantsız lastikleri asmamalısınız. Zira bu, lastiklerin şeklinin bozulmasına sebep olabilir ve onlara zarar verebilir.

BEYAZ KAUÇUĞU KORUYUN: Lastiklerinizde beyaz yanaklar veya diğer beyaz detaylar (örneğin yazılar) varsa, beyaz kısımlarını birbirine ve siyah kısımlarını da birbirine temas ettirerek saklamalısınız. Çünkü beyaz tarafta kullanılan siyah kauçuk, diğer tarafta kullanılan siyah kauçuktan farklı bir bileşime sahiptir. Beyaz kısımda kullanılan kauçuk, renk değişikliği yaratmadan siyah kauçuktan yağ geçişini engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu yüzden beyaz kauçuğunuzu korumak ve leke oluşumunu engellemek için lastiklerin siyah kısımlarını siyahla, beyaz kısımlarını ise beyazla temas ettirerek saklayın.