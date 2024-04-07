Bu hafta sakin kalmaya çalışalım

KOÇ: HIRSLARINIZ ÖN PLANDA

DUYGUSAL takıntılardan uzak kalmanız gereken bir hafta içindesiniz. Ortaklıklar konusunda ısrarcı davranacaksınız.

Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

Yeni tanışacağınız kişilerle uyumlu beraberlikler kuracaksınız. Hızlı düşünüyor ve ani kararlar veriyorsunuz.

Güneş sizi güçlü yapıyor.

Farklı kişileri adeta çekim gücünüzle etkileyeceksiniz.

Hayran kitleniz çoğalıyor.

BOĞA: SORUMLULUĞUNUZ ARTIYOR

MERKÜR geri giderken, enerjiniz tavan yapıyor. Ani yükselişler ve iş potansiyelinizdeki sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz.

Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde olacaksınız. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve kendinizi sevdireceksiniz.

Duygularınızda ve isteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

İKİZLER: TARTIŞMALARDAN SAKININ

KARİYER evinizde Neptün ve Satürn birlikte hareket ediyorlar. Plüton'dan destek var. İlginç bir dönem ve sizin davranışlarınızla daha da orijinal hale gelecek. Kariyerinizle bağdaşan özel ilişkiler yaşayabilirsiniz. Bazıları da, iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz. Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız.

YENGEÇ: AKLINIZA GÜVENİYORSUNUZ

DUYGUSALLIKLA akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinize iyi bir süspansiyon yapacaksınız.

Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Mars aşk ve sosyal evinizde ilerliyor.

Aklınıza güveniyorsunuz.

ASLAN: SORUNLARINIZA TAKILDINIZ

BU hafta ailenizin sorunlarına çok daha fazla önem vereceksiniz. Kardeşler veya dargın olduğunuz komşularınızla barışabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan ve kan bağı olduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Çaba sarf etmeden aile için, konuları kolay bir şekilde çözeceksiniz.

Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

BAŞAK: FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORSUNUZ

İSTEKLERİNİZİ enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz.

Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken, daha sıcak ve aktif bir performans sergileyeceksiniz.

Hayatınıza ani girecek kişilerle güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Maddi çıkarlarınız yakın ilişkilerinizle bağlantılı ilerleyecek.

Yaşantınıza yeni katılacak kişilerle uyum içinde fikir alış verişlerine gireceksiniz.

TERAZİ: İŞ DİSİPLİNİNİZ ÖNEMLİ

ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Bu hafta hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Derin felsefi yaklaşımlar içinde, çevrenizdeki kişilerle empati kuracaksınız.

AKREP: GÜÇ SAVAŞLARI İÇİNDESİNİZ

BU hafta oldukça aktif bir yapı sergiliyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin. Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor.

Sosyal becerilerinizi geliştirmek zorundasınız. Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz. Bu hafta sezgileriniz çok güçlü.

YAY: KİMSEYE HESAP VERMİYORSUNUZ

BU hafta geçmişe dönerek eski hatalarınızı gözden geçireceksiniz.

Çalışma evinizde bulunan Uranüs sürprizler hazırlayacak. Mars karşıt finans evinizde size değişim ve dönüşüm konusunda destek veriyor. Hisleriniz çok kuvvetli ve yatırımlar konusunda yanılmadığınız göreceksiniz.

Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz.

OĞLAK: ANALİZCİ YÖNLERİNİZ MÜKEMMEL

YAŞAMA analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak.

Sorumlu olduğunuz alanlarda ciddi bir çalışma temposu ve konsantrasyon sağlayacaksınız.

Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu daima tetikte tutacaksınız.

Eskiye olan özleminiz artıyor.

KOVA: EMİR ALMAKTAN HOŞLANMIYORSUNUZ

İŞ yaşantınızda bazı hesaplarınızı geriye dönük olarak sabırlı ve sıkı bir şekilde denetlemelisiniz. Bazılarınız kazandığı paraları yeni projelere ayıracaklar. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Başarıyı size geç fakat kalıcı bir şekilde verecektir. Fakat mesleki yaşamınıza verdiğiniz önem içerisinde, aile bireylerine de zaman ayırmalısınız. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ediyor.

BALIK: AŞK HER YERDE

AŞK ve sosyal hayatınız sayesinde tüm yaşantınızı elinizde tutmayı başaracaksınız.

Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz. Bazılarınız karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Bu hafta köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. Yeni projelendireceğiniz çalışmaların alt yapısını kurarken, düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.