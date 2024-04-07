Patili dostları tehlikeye atan yanlış bilgiler

Evcil hayvanlar, yaşamımıza neşe ve sevgi katan dostlarımızdır. Onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak ise sorumluluk gerektirir. Ancak ne yazık ki, bazı durumlarda doğru olmayan bilgilere dayanarak yanlış uygulamalar yapabiliyoruz. Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, özelikle kedi ve köpeklerde yanlış beslenme neticesinde yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için kedi ve köpeklerin nasıl beslenmesi gerektiğini anlatan Çelikten, evcil hayvan bakımında doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

KEDİLER SÜTLE BESLENMELİ

Bilinenin aksine sütteki laktoz kedilerin ishal olmasına sebep olur. Hatta yeni doğan ve anne sütü içen yavrulara bile süt verilmemelidir. Kedilerin taurin gibi vitaminleri alması gerektiği için kaliteli bir mamayla beslenmeleri yeterli olacaktır.

YENİDOĞAN KEDİLERE KEÇİ SÜTÜ VERİLEBİLİR

Keçi sütü çok besleyici olsa dahi yavru kedilere verilmesi doğru değildir. Şayet anne kedi, bebeklere bakmıyorsa veya kedilerin annesi yoksa; bebekleri beslemek için özel kedi sütü tozları alınmalı, bunlar biberonda ılık suyla karıştırılıp, 2 saat aralıklarla yavru kediler beslenmelidir.

KEDİLER SADECE BALIKLA BESLENMELİ

Kedilerin sadece balıkla beslenebileceği yaygın bir inanıştır. Ancak balık, kediler için protein ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir kaynaktır, ancak tek başına dengeli bir beslenme sağlamaz. Aşırı balık tüketimi, kedilerde tiroid sorunlarına ve beslenme dengesizliğine yol açabilir. Kedinizin beslenmesinde kırmızı et, tavuk, ve kedi maması gibi çeşitli kaynaklardan faydalanmalısınız.

EVDEN ÇIKMIYOR, AŞIYA İHTİYACI YOK

Kediniz/köpeğiniz evden çıkmasa dahi; düzenli aralıklarla aşı yaptırmanız gerekir.

Buna ek olarak iç ve dış parazit ilaçlarını da ihmal etmemeliyiz.

Çünkü pet sahipleri olarak, kıyafetlerimizle veya ayakkabılarımızla bile eve mikrop taşıyabiliriz. Pireler ve parazitler, penceremize konan bir kuş tarafından bile kolaylıkla evimize girebilir. Bunu daima hatırlayalım.

KISIRLAŞTIRMAK DOĞASINI BOZAR

Hayvanları kısırlaştırmak kedi ve köpeklerin doğasını bozmadığı gibi sürekli kızgınlığa girip çiftleşememesi ev hayvanlarının ruh halini daha çok bozmaktadır. Ayrıca üreme hormonları kansere yakalanma riskini oldukça yüksek oranda artırmaktadır.

Evcil hayvanlarda doğum yapmanın, doğayı bozma ya da bozmama üzerine bir etkisi yoktur. Aksine hiç doğurmadan, hatta hiç kızgınlığa girmeden kısırlaştırılan hayvanlar daha sağlıklı olmaktadır.

KÖPEĞİN BURNU ISLAKSA SAĞLIKLIDIR

Köpeklerin burnunun ıslak ya da kuru olması keskin bir şekilde sağlıklı veya sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Evet bazen burunda kuruluk yüksek ateş veya bazı deri ve cilt hastalıklarını düşündürebilir ama bu bir kaide değildir. Bazı hayvanların burnu kuru ama sağlıklıdır, bazıları ise burnu ıslak ama sağlıksızdır.

HAYVANLAR YARASINI YALAYARAK TEMİZLEMELİ

Hayvanların ağzında da insanlarda olduğu gibi milyonlarca bakteri yaşamaktadır.

Bu yüzden yaralarını veya deri lezyonlarını yalamaları o bölgeyi temizlemediği gibi; sürekli olarak dilleriyle aşındırmaları, durumu git gide daha kötü hale getirecektir.

Bu yüzden hastaya bu tip bir durumda yakalık takmak doğru olacaktır.

KEDİNİN BIYIĞI DENGE SAĞLAR

Kedilerin bıyıkları karanlıkta etraflarındaki nesnelere değerek uzaklığı anlamalarını sağlar. Bıyıkları dökülürse veya kesilirse herhangi bir denge kaybı yaşamazlar.

KONTROLE GEREK YOK, ZATEN SAĞLIKLI

Aynı insanlar gibi hayvanlar içinde düzenli check-up çok önemlidir. Bir doktorun dışarıdan baktığında vücudun içinde ne olup bittiğini anlaması mümkün değildir.

Ayrıca birçok hastalığın erken tanısı herhangi bir belirti olmamasına rağmen rutin testler sırasında konulur.

Üstelik küçük dostunuz bir sorun olduğunda size gelip bu sorunu dile getiremeyeceği için yeme içmesi normal, enerjisi yerinde dahi olsa düzenli kontrolleri yapılmalıdır.

KEDİLER NANKÖRDÜR

Kediler sahiplenildiği aile bireyleriyle derin bağ kurarlar hatta bazen sahibinin mutsuz olduğunu ya da ağrı çektiğini bile anlayabilmektedirler.

Sadece köpekler gibi itaatkâr ve eğitime açık olmadıkları için daha başına buyruk ama yine de sahibine ve evine çok bağlı olabilen hayvanlardır.

KEDİLER HEP DÖRT AYAK ÜSTÜNE DÜŞER

Kediler denge sağlamakta çok iyi hayvanlar olsa da yüksekten düşmeleri hep bu durumla baş edebilecekleri anlamına gelmez. Hep dört ayak üstüne düşmedikleri gibi yüksekten düşmelerde kemik kırıkları ve iç kanama gibi travmaya bağlı sorunlar onlarda da görülmektedir.

KÖPEK VE KEDİ TÜYÜ KİST YAPAR

İç parazit ilaçlamaları düzenli olarak yapılan bir hayvandan insana; ne iç parazit, ne de kist bulaşmaz. İçiniz rahat bir şekilde düzenli aşılamaları yapılmış bir hayvana sarılıp öpebilirsiniz.

HAMİLE VE ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI

İç ve dış parazit ilaçlamaları düzenli yapılan kedi veya köpeklerin hamile ve çocuklara zararı olmadığı gibi psikolojileri için de oldukça faydalıdır.

FERAHLASIN DİYE SIK SIK YIKAMAK

Bazı evcil hayvan sahipleri, hayvanların genel temizliği ve ferahlığı için özellikle yaz aylarında sevimli dostlarına sık sık duş aldırıyor.

Bu oldukça yanlış bir davranış...

Mantar nemli ortamları seven bir patojendir dolayısıyla sürekli ıslak olmak, kedi ve köpeklerin bu hastalığa yakalanmasına neden olur.

Evcil hayvanlara sürekli duş aldırmak aynı zamanda cilt pH'ını bozup cildin üstündeki cilt koruyucu özelliği olan sebumu da alacağından; derinin zarar görmesine neden olur. Köpeklerin ayda bir kez yıkanması gerekir.