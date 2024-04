Rock müzik tarihine adını yazdıran efsaneler

İsyan ve acıyı en iyi şekilde yansıttığı düşünülen elektro gitarın öne çıktığı müzik türü rock'ın, sözlerinde de elbette ki en çok sosyal konular vardı. Ancak aşkın da sık sık işlendiği rock özellikle Amerika ve İngiltere'den dünyaya sesini duyurdu. Biraz sert tonlara sahip bu müzik tarzının sevilmesini sağlayan ünlü müzik gurupları da isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı. İşte Rock müziğin efsane isimleri...

ANGUS ve Malcolm Young kardeşler tarafından 1973 yılında Sidney'de kurulan Avustralyalı rock grubu AC/DC hard rock ve heavy metalin öncülerinden kabul ediliyor. Ancak üyeleri, yaptıkları müziğin Rock'n Roll olduğu konusunda ısrarcı. Highway To Hell, Thunderstruck ve Back In Black grubun en sevilen parçalarından bazıları.

THE BEATLES

PAUL McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr tarafından kurulan bu efsane grup Don't Let Me Down, Let It Be, Hey Jude, Yesterday, All My Loving ve daha pek çok hit parçaya imza atmıştı. Yalnızca müzikal anlamda değil kültürel olarak da bir döneme damga vuran The Beatles, tarihin en önemli müzik gruplarından biri olmaya devam ediyor.

THE ROLLİNG STONES

MİCK Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts ve Bill Wyman gibi dünyaca ünlü müzisyenlerden oluşan The Rolling Stones, 1962 yılında kuruldu. Albümleri tüm dünyada milyonlarca satan The Rolling Stones; Paint It Black, Satisfaction ve Sympathy For The Devil gibi şarkılara imza atarak efsaneler arasına girmeyi başardı.

PİNK FLOYD

PİNK Floyd da The Beatles ve Queen gibi İngiltere'de kuruldu. Felsefi şarkı sözleri, yenilikçi albüm kapakları ve ilham verici sahne şovları ile hatırlanan Pink Floyd 1965'ten bu yana dünyanın en iyi müzik grupları arasında gösteriliyor.

LED ZEPPELİN

EFSANEVİ rock grupları söz konusu olduğunda İngiltere'nin özel bir konuma sahip oluğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü günümüzde bir efsane haline gelen diğer pek çok rock grubu gibi Led Zeppelin de İngiltere topraklarında ortaya çıktı! 1968 yılında kurulan grubun Immigrant Song, Stairway To Heaven ve Kashmir gibi müzik tarihinin en ünlü parçalarının altında imzası bulunuyor.

AEROSMİTH

1970 yılında ABD'nin Boston şehrinde vokalist Steven Tyler ve gitarist Joe Perry ortaklığında bir rock grubu kuruldu. Tom Hamilton, Brad Whitford ve Joey Kramer adlı müzisyenlerin de ekibe dahil olmasıyla kendi dönemine damga vuracak olan Aerosmith tamamlanmış oldu. Dream On, I Don't Want To Miss A Thing ve Crazy gibi şarkıları ile adını efsaneler arasına yazdıran Aerosmith için "Boston'ın Kötü Çocukları" ve "Amerika'nın en büyük rock and roll grubu" yakıştırmaları yapılıyordu.

GUNS N' ROSES

AMERİKA Birleşik Devletleri de tıpkı İngiltere gibi rock müzik söz konusu olduğunda ayrı bir parantez açılması gereken ülkelerden biri. Zira rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Guns N' Roses da ABD topraklarında ortaya çıkmıştı. 1985 yılında Los Angeles şehrinde kurulan grup; Slash, Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan ve Steven Adler gibi unutulmaz müzisyenlerden oluşuyor.

QUEEN

İNGİLTERE'NİN tüm insanlığa armağan ettiği efsanevi bir rock grubu Queen, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ve John Deacon tarafından kuruldu. Grubun Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, Scandal, Killer Queen, Somebody To Love ve I Want to Break Free, gibi dinleyenleri mest eden birçok hit parçası bulunuyor.

THE DOORS

1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan The Doors ise şüphesiz onlardan biri. Robby Krieger, Ray Manzarek, John Densmore ve Jim Morrison dörtlüsünden oluşan The Doors efsanevi şarkıları ve tarihe geçen bazı sahne performansları ile kendinden sonra gelen müzisyenler için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

RADİOHEAD

İLK kez 1985 yılında sahne alan İngiliz alternatif rock grubu Radiohead; vokalist Thom Yorke'un kendine özgün müzik tarzı ile modern zamanları en çok etkileyen rock gruplarından biri. Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan bu efsanevi rock grubu 2016 tarihli A Moon Shaped Pool albümünden bu yana yeni bir şarkı yayımlamadı. Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood ve Phil Selway 2018'den beri birlikte canlı performans sergilemiyor. Ancak grubun kurucu üyelerinden davulcu Philip Selway, hâlâ bir grup olduklarını dile getiriyor.

DEEP PURPLE

1968'DE kurulmuş bir İngiliz rock grubudur. Heavy metal ve modern hard rock müziğinin öncüleri arasında kabul edilen Deep Purple'ın müzik tarzı, grubun uzun kariyeri boyunca değişikliklere uğramıştır. Başlangıçta psikedelik ve progresif rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970 tarihli Deep Purple in Rock albümüyle daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath, "70'lerin başından ortasına kadar İngiliz hard rock ve heavy metalinin büyük üçlüsü" olarak anılır. Grup, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı.

BON JOVİ

AMERİKALI şarkıcı ve söz yazarı ile Jon Bon Jovi, 1983 yılında bir müzik grubu kurmaya karar verdi. Gitarda Richie Sambora, bateride Tico Torres, klavyede David Bryan ve bas gitarda Alec John Such'dan oluşan grup işte böylece ortaya çıktı. Livin' On A Prayer ve Runaway grubun en bilinen şarkıları arasında yer alıyor.

NİRVANA

MÜZİK tarihinin en önemli figürleri arasında gösterilen Kurt Cobain öncülüğünde Amerika'da kuruldu. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are ve The Man Who Sold The World başta olmak üzere çok sayıda unutulmaz şarkı kaydeden Nirvana, aradan geçen uzun yıllara rağmen milyonlarca insanın favori rock grupları arasındaki yerini koruyor.